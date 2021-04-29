ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АВИДЗБА, ГАСАНОВА, КУЛЬТА, ГУАТИЖЕВА И ЛОКТИОНОВА ПЕРЕДАНО В СУД
Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. Преступление против общественной безопасности расследовано в МВД Абхазии и передано в суд для принятия законного решения.
Следственным управлением МВД окончено расследование и с утверждением Генеральной прокуратуры направлено в суд Гулрыпшского района с обвинительным заключением уголовное дело в отношении гражданина Авидзба А.Р., гражданина Гасанова Т.С., гражданина Культа С.О., гражданина Гуатижева А.Р., гражданина Локтионова А.С..
Авидзба А.Р., Гасанов Т.С., Культа С.О., Локтионов А.С. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РА, Гуатижев А.Р. - в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 217 и частью 1 статьи 217 УК РА.
Согласно материалам уголовного дела, вышеназванные граждане, имея совместный преступный умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору незаконно приобрели, не имея соответствующего разрешения, при неустановленных обстоятельствах в нарушении Закона Республики Абхазия «Об оружии» № 5081-с-VI от 30.12.2020 года многочисленное огнестрельное оружие и боеприпасы, которые в последующем незаконно перевозили и носили на территории Республики Абхазия, а так же хранили по месту фактического проживания гражданина Авидзба А. Р. в с. Гумиста Сухумского района до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов 5 марта 2021 года.
По данному факту СУ МВД Абхазии в отношении Авидзба А.Р., Гасанова Т.С., Культа С.О., Гуатижева А.Р. и Локтионова А.С. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РА. В отношении гражданина Гуатижева А.Р. отделом дознания МВД РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РА.6 марта 2021 года данные уголовные дела были соединены в одно производство, расследование по которому окончено в срок 1 месяц 18 суток.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.