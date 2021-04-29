ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АВИДЗБА, ГАСАНОВА, КУЛЬТА, ГУАТИЖЕВА И ЛОКТИОНОВА ПЕРЕДАНО В СУД

Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. Преступление против общественной безопасности расследовано в МВД Абхазии и передано в суд для принятия законного решения.

Следственным управлением МВД окончено расследование и с утверждением Генеральной прокуратуры направлено в суд Гулрыпшского района с обвинительным заключением уголовное дело в отношении гражданина Авидзба А.Р., гражданина Гасанова Т.С., гражданина Культа С.О., гражданина Гуатижева А.Р., гражданина Локтионова А.С..

Авидзба А.Р., Гасанов Т.С., Культа С.О., Локтионов А.С. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РА, Гуатижев А.Р. - в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 217 и частью 1 статьи 217 УК РА.