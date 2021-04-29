В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ 105 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 231 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 33 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.