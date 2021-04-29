В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ 105 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 231 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 33 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 17, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14494 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13517 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.