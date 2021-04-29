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Абхазия Информ

ГЕРМАН ТЕЛЕГИН ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Новости Четверг, 29 апреля 2021 20:50
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ГЕРМАН ТЕЛЕГИН ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. Особо тяжкое преступление против здоровья населения и общественной нравственности расследовано в МВД Абхазии и передано в суд для принятия законного решения.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере - с таким обвинительным заключением СУ МВД РА окончено расследование и с утверждением Генеральной Прокуратуры Республики Абхазия направлено в суд Галского района уголовное дело в отношении гражданина РФ Телегина Германа Юрьевича 1985 г.р.

Как прокомментировала и.о. начальника следственного управления МВД Элеонора Карагозян, гражданин Телегин в декабре 2020 года, находясь на территории РФ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через мобильное приложение «Telegram» вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью организации незаконного оборота наркотических средств на территории Республики Абхазия. Телегину было предложено осуществить на территории Республики Абхазия так называемые тайные закладки с наркотическим веществом, оплатив за каждую реализованную закладку по 500 рублей. Телегин согласился на данные условия и 17 марта 2021 года прибыл в Абхазию на принадлежащем ему автомобиле БМВ, разместившись в одном из частных гостевых домов. Получив от неустановленного следствием лица данные геолокации места нахождения наркотического вещества уже 22 марта Телегин направился в с. Каман Сухумского района, где по переданной ориентировке забрал наркотическое средство для последующей его реализации. В продолжении своего преступного умысла гражданин Телегин с вышеуказанным наркотическим веществом прибыл в Галский район, где в лесном массиве с. Реп успел осуществить 9 тайных закладок до момента задержания его сотрудниками милиции.

Герман Телегин был задержан 23 марта текущего года сотрудниками УКОН совместно с СОБР МВД РА с поличным при осуществлении так называемых тайных закладок наркотического вещества в Галском районе на проселочной дороге у лесного массива.

Изъятое у Телегина наркотическое средство «метадон», исследованное в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии составило более 180 с половиной грамм. Наркотик был уже мерно расфасован в полиэтиленовые пакеты. В общей сложности в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции изъяли 390 свертков, предназначенных для продажи на территории Республики Абхазия.

Своими умышленными действиями Телегин Герман Юрьевич совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА, квалифицируемые как незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданина Телегина во вменяемом ему преступлении содержит постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемого с фотографиями мест сделанных закладок и данными геолокации, а так же непосредственно вещественные доказательства.

Герман Телегин предстанет перед судом, уголовное дело в отношении неустановленного лица, действующего совместно с Телегиным, выделено в отдельное производство по которому проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 29 апреля 2021 20:53

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