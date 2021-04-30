В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Целью мероприятия является создание коммуникативной среды с помощью ресурсов государственных и общественных структур, бизнес-сообщества и других институтов для обмена опытом, установления диалога и поддержки инициатив по повышению уровня сервиса и безопасности туризма. Продвижение и развитие туристского потенциала Абхазии и России, внедрению современных информационных цифровых технологий.

Сухум. 30 апреля 2021. Абхазия-Информ. C 12 по 16 мая в столице Абхазии – Сухуме, пройдет Международный туристический форум «Абхазия – страна души 2021». Организаторы форума: Министерство туризма Абхазии, Общественный совет Ростуризма, Торгово-промышленная палата Абхазии, Издательский дом «Аргументы и факты» и Всероссийское объединение туристов.

В рамках Форума состоится выставка объектов туристской индустрии Республики Абхазия «Абхазия – страна души».

На стендах выставки представители гостиничного и туристического бизнеса смогут представить гостям и участникам Форума, представителям средств массовой информации традиционные и новые туристические продукты, рассказать про новые туристические направления и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества.

Участники Форума получат уникальную возможность ознакомиться с основными тенденциями развития туризма, с новинками отрасли, а также наладить новые и укрепить уже существующие деловые отношения между представителями туризма Абхазии и России. Сессии, круглые столы, дискуссии и презентации – разнообразие форматов проведения деловой программы позволит всем участникам форума найти ответы на профессиональные вопросы.

Партнеры Международного форума: туристический оператор «Библио-Глобус» турфирмы «Пегас» и «Travel.ru», Институт международного права и экономики им. Грибоедова и др.

В качестве почетных гостей в нем примут участие: президент Абхазии Аслан Бжания, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Роман Бобылев, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Руслан Новиков, президент НП «Гильдия отельеров Абхазии» Астамыр Ахба, секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба, председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко, проректор «Института международного права и экономики им. А. С.Грибоедова» Николай Королев и многие другие.

Подробности на сайте: https://абхазияфорум.рф/