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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ «SPUTNIK V»

Новости Пятница, 30 апреля 2021 17:05
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В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ «SPUTNIK V»

Сухум. 30 апреля 2021. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии получил первую партию антиковидной вакцины «SPUTNIK V» в качестве помощи из РФ. В данный момент она находится на медскладе.

«До того, как мы получили эту вакцину были подготовлены необходимые нормативные документы, в части касающейся самой процедуры вакцинации, где она будет проводиться, в каких учреждениях, кто этим будет заниматься. О начале самой вакцинации мы оповестим чуть позже и о том, какие категории населения будут вакцинированы в первую очередь. Это – медицинские работники далее  в соответствии с требованиями – декретированные категории населения, и в дальнейшем  все желающие. Это первая партия вакцины в количестве 6 500  доз и насколько эта компания пройдет успешно будет зависеть поставка следующей партии», – сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Он подчеркнул, что по районам вакцина распределяться не будет, потому что условия для ее хранения созданы только на центральном складе. Там же будет подготавливаться определённая группа людей, которая в спецконтейнере с термометрами, станет транспортировать вакцину в медучреждение, в количестве количества обозначенным на этот день соответствующим приказом.

«Процедуру вакцинации мы начнем на базе республиканской больницы, именно там созданы два кабинета. Вакцинация начнется после праздников, после того,  как мы убедимся, что все учреждения и все другие подразделения готовы к началу процедуры», – сказал Цахнакия.

После медработников будут вакцинироваться педагоги, представители бюджетной сферы и силовых структур, и граждане, не имеющие противопоказаний и соответствующие критериям, указанным в инструкции по применению данной вакцины.

Но вначале все пройдут проверку на наличие антител к этому вирусу и только после этого будет назначаться вакцинация.

Если человек переболел и у него достаточно антител, то в данный момент он вакцинации не будет подлежит. Но в любом случае, все будут консультироваться с терапевтом.  Будут заполняться анкеты и подписываться письменное согласие на вакцинацию.

«Вакцинация проводится на добровольной основе, но письменное согласие все же должно быть.  Важно понимать, что эффективность вакцины давно доказана, она составляет более  97%, в том числе в плане  выработки антител к вирусу. И даже если человек после этого заболеет, он перенесет ковид в легкой форме и без осложнений», – констатировал Тамаз Цахнакия.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 30 апреля 2021 17:06

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