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Абхазия Информ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 30 апреля 2021 21:57
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 30 апреля 2021. Абхазия-Информ. Утвержден план мероприятий посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1 мая начнется проект «Интересные истории» о судьбах фронтовиков.

3 мая в Сухуме, в 18:00   в Абхазском государственный драматический театр им. С. Я. Чанба состоится праздничный концерт с участием Государственной капеллы Москвы имени В. Судакова, под управлением заслуженного артиста РФ А. Судакова и Государственного камерного оркестра РА под управлением народного артиста Республики Абхазия Д.Терзяна.

7 мая в Государственном музее Боевой Славы имени B. Г. Ардзинба, состоится

брейнринг среди школьников 9-11 классов на тему событий Великой Отечественной войны.

9 мая, в 10:00-11:00 на Набережной Махаджиров пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. После чего состоится митинг.

11:00 Торжественный марш парадных расчетов.

13:00-15:00 концерт с участием детских коллективов школ искусств на Набережной Махаджиров. Развлекательная программа с участием аниматоров. Выставка работ, учащихся Детской художественной школы на Набережной Махаджиров рядом с парком Б. Шинкуба.

В этот же день пройдет международная акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

9:00-9:40 – сбор участников   на   Площади Свободы.

09:40:10:00 – подготовка и старт колонны - ул. Гулиа - пр. Леона

10:00 – выход на Набережную Махаджиров, к колоннаде

11:00 – проход у Памятника Неизвестному солдату.

14:00 – старт велопробега «Спасибо деду за Победу!» от МКДЦ «Дом Москвы». Маршрут: Сухум-Гулрыпш-Сухум (количество участников 50 человек).

14:00-15:30 – передвижение велоколонны в направлении п. Агудзера, к братской могиле.

16:35 -16:45 – митинг в с. Мачара, возложение цветов.

16:55 -17:40 – передвижение велоколонны в направлении Сухума.

17:40-18:00 – окончание акции, возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на Набережной Махаджиров.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 30 апреля 2021 22:02

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