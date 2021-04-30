Теймураз Хишба поднял проблему опубликованного Роспотребнадзором Постановления об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации. Этот вопрос обсуждался ранее в Москве во время встречи президента Абхазии Аслана Бжания с Анной Поповой.

Сухум. 30 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Сочи прошло совещание с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия, министром туризма Теймуразом Хишба, главным государственным санитарным врачом Людмилой Скорик и главным санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой.

Хишба отметил, что этот вопрос вызвает серьёзную обеспокоенность населения.

«От этого вопроса зависит не только развитие туристического бизнеса, но и благополучие простых граждан. В этом году мы ожидаем увеличение потока, и конечно же, дополнительные ограничительные меры, могут серьезно помешать», – сказал Хишба.

Министр задал вопрос главе Роспотребнадзора: «Нужно ли гражданам России, выезжающих из Абхазии сдавать тест на коронавирус и уходить на самоизоляцию после посещения Абхазии?»

«На граждан России, пересекающих абхазо-российскую границу новое Постановление Роспотребнадзора не распространяется», – заявила Попова на встрече.

По ее словам, «перемещение граждан на росийско-абхазской границе остается таким, как и было, никаких изменений не будет».

Попова уточнила, что по возвращению из Абхазии, граждане России не должны уходить на самоизоляцию.

Глава Роспотребнадзора заверила, что в соответствии с Постановлением правительства РФ, которое действует с марта 2020 года сняты все ограничения для граждан, выезжающих с территории Абхазии.

Абхазская делегация проинформировала, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии контролируемая. Медицинские учреждения обеспечены всем необходимым для оказания квалифицированной помощи российским туристам в случае необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.