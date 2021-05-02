ХРИСТИАНЕ АБХАЗИИ ПРАЗДНУЮТ ПАСХУ

Благодаря интернету сегодня каждый желающий может узнать распорядок пасхальных богослужений. Несмотря на пандемию все действующие православные приходы в стране открыты.

Сухум. 2 мая 2021. Абхазия-Информ. Пасха – главный праздник весны, традиция объединяющая всех, независимо от вероисповедания в многонациональной Абхазии.

Богослужения прошли в Сухумском кафедральном соборе, Новоафонском монастыре, Каманской церкви, в Лыхненском храме и других. В ночь с 1 на 2 мая во время богослужений прозвучало пасхальное приветствие «Христос Воскресе! Воистину воскресе!», «Иаса Кирса дыбзахеит!».

Теологи считают, Пасху своего рода центром истории человечества. До пришествия в мир Спасителя были связаны именно с ожиданием этого явления.

Жизнь, это наибольшая ценность, а для каждого верующего христианина жизненный путь Иисуса из Назарета (на абх. Иаса Кирса) испытание.

Как пишут теологи, Он пришел в мир, чтобы достойно прожить и наследовать жизнь вечную, поэтому Пасха – это Победа Христа над грехом и смертью, дающая возможность спасения каждому человеку.

К сожалению, из-за пандемии короновируса уже второй год абхазские паломники не смогли накануне Пасхи совершить поездку из Абхазии на святую Землю, в Иерусалим. Но это никак не омрачает значения Святого дня воскрешения.

У православных в Абхазии большой выбор, где провести всенощную и под колокольный звон принять участие в крестном ходе. Пандемия внесла свои коррективы, прихожане могут, соблюдая соцдиастанцию молится и на свежем воздухе, во дворе храмов.

К примеру, в России после карантина, все храмы открыли свои двери, но с соблюдением санитарных норм, дезинфекции и др. Есть церкви, где во время богослужения волонтеры следят за соблюдением санитарных норм прихожанами, не допускают в церковь прихожан младше 14 и старше 65 лет.

В абхазских приходах также стараются уберечь своих прихожан, призывая соблюдать соответствующие ситуации нормы поведения в храме, куда приходят за успокоением.

Однако посещать или не посещать церковь в условиях в ковидной ситуации право каждого человека. Известно, что и среди священнослужителей есть переболевшие короновирусом.

К сожалению, не все жители Абхазии смогут отметить пасхальные праздники дома в кругу семьи, многие из них остаются в больницах, на сегодняшний день 113 человек с диагнозом СOVID-19.