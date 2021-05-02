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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК

Новости Воскресенье, 02 мая 2021 14:29
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ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК

Сухум. 2 мая 2021. Абхазия-Информ. По материалам проверки сообщения о преступлении согласно поступившему заявлению в дежурную часть УВД по г. Сухум от гражданина РФ, установлено, что, 26 апреля 2021 года в г. Сухум по ул. Джелия, на территории парк-отеля «Гора Баграта», гражданин Аргун Дмитрий Заканбеевич на почве продолжительного конфликта с гражданином РФ, желая вызвать у последнего тревогу и беспокойство за собственную жизнь, а так же осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, направил незаконно приобретенное, хранимое и носимое при себе огнестрельное оружие в сторону заявителя и находящихся с ним людей и, угрожая им расправой, умышленно произвел серию выстрелов в воздух.

После произведенных выстрелов заявитель, понимая очевидной приведение угрозы в исполнение и опасаясь за свою жизнь, совместно с находившимися с ним людьми покинули территорию конфликта.

По данному факту прокуратурой г. Сухум в отношении гражданина Аргун Дмитрия Заканбеевича возбуждено уголовное дело по ст. 113 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 217 (Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РА и 28 апреля текущего года переслано в отдел дознания УВД по г. Сухум для дальнейшего производства расследования.

В связи с тем, что подозреваемый Аргун Дмитрий Заканбеевич с целью избежать уголовную ответственности за совершенное им преступление скрывается от органа предварительного расследования, 30 апреля 2021 года последний объявлен в розыск.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

В тоже время пострадавшая сторона утверждает, что дать ход делу и взять объект под правительственную охрану удалось только благодаря личному вмешательству президента Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 02 мая 2021 14:31

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