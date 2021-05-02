ОПРЕДЕЛЕНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
Сухум. 2 мая 2021. Абхазия-Информ. В преддверии открытия купального сезона руководство Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и главы всех районов республики согласовали и определили дату официального открытия купального сезона.
Таким днем стало 5 июня. К этому времени руководителям районных администраций, в чьем ведении согласно существующему законодательству находятся городские пляжи, должны провести необходимую подготовительную работу. В том числе и по части наличия в местах купания спасателей и спасательных плавсредств.
В конце мая сотрудники ГИМС МЧС Абхазии проверят пляжи во всех городах республики. На основании данной проверки будут составлены соответствующие акты осмотра.
Об этом сообщает сайт МЧС РА.
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