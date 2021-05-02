ПЛАН ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА АПРЕЛЬ ВЫПОЛНЕН НА 127%
Новости Воскресенье, 02 мая 2021 14:38
Сухум. 2 мая 2021. Абхазия-Информ. По состоянию на 01 мая 2021 года объем начислений таможенных платежей за апрель месяц составил 221,0 млн. руб., план по таможенным платежам за апрель месяц выполнен на 127% (план на апрель 173,4млн. руб.)
С начала текущего года по состоянию на 01 мая при плане по начислению таможенных платежей в размере 615,2 млн. руб. таможенными органами начислено 719,0 млн. руб., плановый показатель на 4 месяца текущего года выполнен на 117%.
Об этом сообщает сайт ГТК РА.
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