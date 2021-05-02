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Абхазия Информ

ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА ВОЗГЛАВИЛ СОБРАНИЕ СТОЛИЦЫ

Новости Воскресенье, 02 мая 2021 14:43
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ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА ВОЗГЛАВИЛ СОБРАНИЕ СТОЛИЦЫ

Сухум. 2 мая 2021. Абхазия-Информ. Состоялось третье заседание депутатов Сухумского городского Собрания VII созыва под председательством Дмитрия Осия, который был избран заместителем председателя на первом заседании.

И вновь первым вопросом повестки дня депутаты рассматривали выборы председателя Собрания.

Депутат Инал Кишмария выдвинул кандидатуру Ираклия Харчилава, которая была поддержана подавляющим большинством голосов. За Ираклия Харчилава проголосовали 14 из 15 депутатов.

Харчилава был депутатом предыдущего Собрания VI созыва, избиратели 13 округа вновь оказали ему доверие, избрав депутатом VII созыва.

Дмитрий Осия поздравил Ираклия Харчилава и пожелал ему и всем своим коллегам плодотворной работы.

Депутат Лаша Зантария поблагодарил от имени своих коллег Д. Осия за проделанную работу при исполнении обязанностей председателя.

Ираклий Харчилава поблагодарил всех за доверие и выразил надежду на совместную активную и, прежде всего, результативную работу, которая позитивно скажется на жизни горожан.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.  

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 02 мая 2021 14:46

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