ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА ВОЗГЛАВИЛ СОБРАНИЕ СТОЛИЦЫ

Депутат Инал Кишмария выдвинул кандидатуру Ираклия Харчилава, которая была поддержана подавляющим большинством голосов. За Ираклия Харчилава проголосовали 14 из 15 депутатов.

Сухум. 2 мая 2021. Абхазия-Информ. Состоялось третье заседание депутатов Сухумского городского Собрания VII созыва под председательством Дмитрия Осия, который был избран заместителем председателя на первом заседании.

Харчилава был депутатом предыдущего Собрания VI созыва, избиратели 13 округа вновь оказали ему доверие, избрав депутатом VII созыва.

Дмитрий Осия поздравил Ираклия Харчилава и пожелал ему и всем своим коллегам плодотворной работы.

Депутат Лаша Зантария поблагодарил от имени своих коллег Д. Осия за проделанную работу при исполнении обязанностей председателя.

Ираклий Харчилава поблагодарил всех за доверие и выразил надежду на совместную активную и, прежде всего, результативную работу, которая позитивно скажется на жизни горожан.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.