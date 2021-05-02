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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Воскресенье, 02 мая 2021 14:49
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 2 мая 2021. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение и направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении организаторов банды Чкадуа Эрика Юрьевича, Бганба Беслана Тотовича и членов банды – Ахалая Дато Ревазовича, Ахалая Демур Ревазовича и Блабба Аслана Дауровича, обвиняемых в совершении умышленного убийства общеопасным способом граждан Республики Абхазии Шамба Астамура Леварсовича, Авидзба Алхаса Химцовича и Акиртава Доминики Юрьевны и покушении на убийство Шамба Рустама Рауфовича и Авидзба Шамиля Ревазовича, имевшего место 22 ноября 2019 года в городе Сухум на Набережной Махаджиров.

Организаторы и участники банды также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленного уничтожения чужого имущества.

Помимо вышеуказанных эпизодов преступлений Чкадуа Эрик Юрьевич обвиняется в совершении хищений транспортных средств – автомашины марки «Мерседес-Бенц» и «Lexus GX», и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ахалая Дато Ревазович обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Джопуа Ахрой Шотовичем огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Бганба Беслан Тотович и Блабба Аслан Даурович обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 02 мая 2021 15:00

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