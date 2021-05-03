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Абхазия Информ

ВСТРЕЧИ У НОВОГО ФОНТАНА

Новости Понедельник, 03 мая 2021 13:56
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ВСТРЕЧИ У НОВОГО ФОНТАНА

Сухум. 3 мая 2021. Абхазия-Информ. На площади имени Сергея Багапш в Сухуме запустили фонтан. На берегу собрались жители столицы, которые услышали о том, что фонтан заработает, многие из них с детьми. Были также и отдыхающие из соседних регионов России, которые специально пришли к этому событию На запуск фонтана приехал президент Аслан Бжания.

«Я не большой знаток, но мне очень нравится фонтан. Мне приходилось бывать в разных странах. Такую красоту не заметить просто невозможно», – сказал бизнесмен Вахтанг Кецба.

Туристы из Самары тоже поделились своими впечатлениями: «Мы находимся с экскурсией по Абхазии, узнали о том, что в Сухуме открывается новый фонтан. Понравилось! Это красиво! И у вас вообще очень прекрасный, живой город. У нас такой красоты нет. И народ дружелюбный. Хотим поблагодарить нашего гида из Абхазии, который любит свою страну».

Туристы из Сочи: «Мы ваши соседи! Фонтан нам очень нравится. Мы были здесь месяц назад и тогда было закрыто, велись ремонтные работы. Сейчас гуляли по набережной и увидели уже результат. Очень красиво».

«Поздравляю всех, кто потратил силы и средства на эту красоту. И Администрацию города, и руководство республики, и строителей, и техников», - сказал Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия:

По мнению бывшего премьер-министра Вячеслава Цугба, это хорошее событие в жизни города, которое организовали власти столицы.

«Площадь, на которой мы находимся, нуждалась в облагораживании. Многие годы ее заставляли автомобилями. Сегодня радует, что здесь можно спокойно прогуливаться людям. Освободили пространство – ограничили въезд автомобилям и перед Абхазским театром.

Я считаю, что власти города правильно сделали. На набережной создано новая локация, где могут встречаться горожане и гости столицы, назначать время встречи у нового фонтана. Всем спасибо. И приятно то, что и люди пришли и поддержали это новшество, заранее не зная об открытии.

Еще раз поздравляю всех и пусть таких приятных дел для города было больше!

В столице в последнее время немало позитивных изменений, но работы еще очень много. Это и озеленение, и наведение чистоты. Нельзя не заметить старания городских властей, но и каждый житель должен стараться соблюдать аккуратность. Порой бросив мусор или окурок на улице многие думают, что за ними кто-то сразу уберет. Вопрос уборки мусора у нас актуален всегда, но и здесь ощущаются подвижки.

Антон Павлович Чехов говорил: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – подытожил Вячеслав Цугба.

Фонтан решено было соорудить после того, как начались ремонтные работы по благоустройству территории площади. Напоминаем, что решение об установлении на площади памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш было принято еще в октябре 2018 года, на заседании Госкомиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра Валерия Бганба. С тех пор международный конкурс на лучший проект памятника и благоустройство площади им. С. В. Багапш продлевался несколько раз, в том числе и в связи с отсутствием заявок на конкурс.

3 марта 2021 года Госкомиссия по выбрала три проекта из 10 представленных, которые прошли во второй тур конкурса.

Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба считает, что площадь Багапша не может долгое время находиться на стадии реконструкции, пока будет окончательное решение по благоустройству территории. Было решено, что фонтан на площади устанавливается временно, до принятия окончательного решения монументальной комиссией и до начала работ.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.  

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 03 мая 2021 13:58

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