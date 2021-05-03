ТРАГИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА

Сухум. 3 мая 2021. Абхазия-Информ. Житель республики утонул сегодня утром в районе пляжа санатория МВО в г. Сухуме .

Сигнал о пропаже гражданина Джинджолия, 1987 года рождения, поступил в МЧС Абхазии в 6 часов 50 минут. У кромки моря были обнаружены вещи пропавшего. В поисковой операции были задействованы сотрудники ГИМС, медицинского управления, спасательного отряда и ПСО г. Сухум МЧС Абхазии. Тело пропавшего было обнаружено в 20 метрах от берега на глубине трех метров.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.