К 75-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ПЛАТОНОВИЧА ДБАР

Затем участники церемонии возложили цветы к могиле С. П. Дбар в селе Мгудзырхуа.

Утром состоялось возложение цветов к памятнику Герою Абхазии Сергею Дбар в средней школе им. Василия Агрба в селе Мгудзырхуа Гудаутского района.

Сухум. 4 мая 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии проходят мероприятия посвященные 75-летию со дня рождения легендарного полководца, достойнейшего сына Абхазии Сергея Платоновича Дбар. В них принимают участие родные и близкие героя, руководство страны, его однополчане и коллеги, друзья, представители общественности, школьники.

После этого открылась фотовыставка в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии им. С. П. Дбар в г. Гудаута.

14:00 состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме.

15:00 начнется вечер памяти Сергея Платоновича Дбар в Государственном музее Боевой славы им. В. Г. Ардзинба в Сухуме.



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Каждая война выдвигает своих героев, военачальников и полководцев. Не была исключением и Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг.. где проявил свой талант в военном деле начальник Генштаба ВС РА С.П. Дбар.

Сергей Платонович Дбар родился 2 мая 1946 года в с. Мгуддзырхуа Гудаутского района в крестьянской семье.

После окончания в 1963 г. Мгудзырхвской средней школы вместе со своим другом детства В.Д. Тарба он поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР и окончил его в 1968 году.

Получив звание лейтенанта, был направлен по распределению в Закавказский военный округ на должность командира мотострелкового взвода. Затем был командиром разведвзвода, разведроты. В 1972 году был направлен в Забайкальский военный округ командиром роты, а затем стал командиром мотострелкового батальона, командиром пулеметно-артиллерийской батареи.

С 1977-го по 1979 гг. проходил службу в группе советских войск в Германии в должности командира батальона.

В 1979 г. поступил в Военную академию имени М.В.Фрунзе. По окончании ее в 1982 г. служил в Венгрии в должности начальника оперативного отделения - заместителя начальника штаба 53-й гвардейской дивизии.

Оттуда в августе 1987 г. был переведен в Северокавказский военный округ на должность начальника оперативного отделения – заместителя начальника штаба 9-й мотострелковой дивизии 12-го армейского корпуса.

Кроме того, некоторое время находился в качестве военного советника в Эфиопии.

За безупречную службу в Вооруженных силах СССР СП. Дбар был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени и 10-ю медалями.

В конце 1989 г. С. П. Дбар был переведен в Абхазию и назначен военным комиссаром Сухумского объединенного военкомата.

В начале 1992 г., когда в Абхазии стал формироваться Отдельный полк внутренних войск, где, по инициативе Сергея Платоновича текст воинской присяги произносили на абхазском языке. Этот текст был одобрен в Абхазском институте языка, литературы и истории им. Д.И.Гулиа.

В тот же период руководство Грузии дало абхазским военкоматам установку о призыве новобранцев в грузинскую армию. В ответ на это в Абхазии был ликвидирован институт военных комиссариатов и созданы военно-мобилизационные органы. Начальником военно-мобилизационного управления республики был назначен С.П. Дбар. Под его руководством Отдельный полк внутренних войск стал пополняться новобранцами - лицами призывного возраста наряду с резервистами.

В первые часы войны – 14 августа 1992 г. С. П. Дбар находился на Красном мосту в Сухуме. Одетый в полевую военную форму, в солдатской пилотке, он руководил обороной. Красный мост был перекрыт и заминирован. Следует подчеркнуть, что руководство обороной столицы Абхазии было возложено именно на него, как на кадрового офицера, имевшего военно-академическую подготовку.

Но это назначение позже чуть не обернулось для него трагедией, в связи с отводом войск за Гумисту. Когда грузинские войска, нарушив договоренность, вошли в город, некоторые ополченцы, позже ставшие его друзьями, предъявили Сергею Платоновичу претензии. Начались обвинения, подозрения... Впоследствии, как говорил Дбар, тогда он и поседел.

После войны решение об отводе войск за Гумисту неоднократно анализировалось в Генштабе, где неизменно приходили к выводу, что удержать столицу Абхазии было невозможно, что у абхазской стороны не было для этого сил, вооружения, техники и других условий.

В конце августа 1992 года полковник С. П. Дбар был направлен на Бзыбский оборонительный рубеж. Сделано это было без официальных назначений. Ему предписывалось исполнять обязанности начальника штаба. Однако на месте службы ему пришлось исполнять обязанности командующего Гагрским фронтом. По его словам, ГКО назначил ранее на эту должность Шамиля Басаева, но тот по неизвестной причине не приступил к своим обязанностям.

С первых дней прибытия на Бзыбский рубеж Сергей Платонович приступил к выравниванию линии фронта, обеспечению личного состава вооружением, продовольствием, обмундированием, установлению связей с местным населением. В середине сентября закончилось строительство фронта. Оборона стала надежной. Вскоре при его активном участии была разработана операция по освобождению Гагры.

С 1 по 6 октября 1992 года под его руководством блестяще прошла Гагрская наступательная операция. На шестые сутки наступления абхазские ополченцы совместно с добровольцами с Северного Кавказа, Турции, Сирии, казаками Юга России, разгромив многократно превосходящие силы противника, вышли на абхазо-российскую границу по реке Псоу и водрузили там государственный флаг Республики Абхазия.

В этой операции СП.Дбар состоялся как военачальник. Об этом свидетельствует и его назначение командующим Гумистинским фронтом. Он незамедлительно приступает к дальнейшему укреплению фронта и планированию наступательных операций

Впереди его ожидали бои в 1-й Шромской (3-4 ноября 1992 г.), Январской и Мартовской (1993г.) операциях по освобождению Сухума. Неудачи его не сломили. Он умел делать из них правильные выводы. Когда началась реорганизация Вооруженных сил РА, 21 мая 1993 г. Сергей Платонович был назначен начальником Генштаба Вооруженных сил РА с присвоением ему звания генерал-майора.

В дальнейшем при его активном участии была спланирована и успешно осуществлена Июльская наступательная операция, которая стала переломным моментом в ходе грузино-абхазской войны. В ходе этой операции он проявил отвагу, храбрость в сочетании с искусством руководить войсками на полях сражений.

В конце августа генералы стали активно работать над большой картой, лежащей на столе в кабинете Сергея Платоновича. Обычно Султан Асламбекович Сосналиев стоял, показывая что-то на карге, а Сергей Платонович наносил на нее пометки. Каждый вечер сюда приезжал Главнокомандующий Владислав Григорьевич Ардзинба, и они обсуждали план дальнейших действий, глядя на карту.

16 сентября началось решающее наступление абхазских войск на обоих фронтах – Гумистинском и Восточном. Действительно, это был продуманный до мелочей план, разработанный двумя абхазскими военачальниками, а затем ими же и реализованный на полях сражений.

В 10 утра оба генерала – С. Сосналиев и С.Дбар выехали на Гумистинский фронт, где в 13 часов началось крупномасштабное наступление. А на Восточном фронте еще с утра велись боевые действия под командованием полковника М.Кишмария.

В Сентябрьской наступательной операции генерал С.Дбар непосредственно находился среди войск левого фланга Гумистинского фронта, штурмовавших Сухум с севера и северо-запада.

Он умело руководил войсками, здесь особенно проявился его полководческий талант. Превосходящие силы противника вынуждены были оставить Сухум и бежать. С.П.Дбар дошел с войсками до государственной границы с Грузией по реке Ингур.

После окончания войны деятельность начальника Генштаба Вооруженных сил РА генерал-майора С.Дбар получила высшую оценку. 30 декабря 1993 г. Верховный Совет Республики Абхазия принимает специальное постановление о присвоении воинского звания «генерал-лейтенант» Дбар СП. со следующей формулировкой: «За успешное проведение военной операции по освобождению г. Сухума – столицы республики и оккупированной территории Абхазии». А 27 сентября 1994 г. С.П.Дбар был удостоен звания «Герой Абхазии» за особую храбрость и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия.

В послевоенный период генерал-лейтенант С.Дбар продолжает службу в Вооруженных силах Абхазии. Он принимал активное участие в разработке и осуществлении операции по освобождению с.Лата от грузинских оккупантов (март 1994 г.). был назначен первым заместителем министра обороны РА (30.08.1995 г.).

В июне 1996 г. генерал-лейтенант С.Дбар увольняется из армии с формулировкой «в связи с уходом на пенсию», а в июле того же года назначается советником Президента Республики Абхазия по военным вопросам. В июле 2001 г. он был уволен с этой должности в связи с сокращением штата.

Однако вскоре, в связи с Кодорскими событиями, в октябре 2001 г. он назначается командующим Северной группой войск. Его назначение было встречено с большим энтузиазмом. Воины были готовы выполнить под его командованием любую задачу, поставленную руководством страны. Вскоре диверсионный отряд Руслана Гелаева был отброшен за пределы республики.

Генерал С.Дбар любил справедливость. Помнится, как он возмущался, когда некоторые незаслуженно получали поощрение после антитеррористической операции. А списки тех, кто заслуживал поощрение, он дважды составлял и посылал в Минобороны. Оба раза эти списки исчезали. Он надеялся навести порядок в системе награждения. Но не успел...

В марте 2002 г. СП. Дбар был избран депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Отхарскому избирательному округу № 13. Парламент избирает его вице-спикером.

С.П.Дбар был не только военным и государственным деятелем. Он активно участвовал в общественно-политической жизни страны, твердо отстаивал интересы ветеранов войны.

На 1-м своем съезде 31 марта 1999 г. ветераны избрали его председателем общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Амцахара». Он оставался на этой должности и в 2001г. когда организацию преобразовали в общественно-политическое движение.

27 июня 2002 г. Сергея Платоновича Дбар не стало.

В мае 2005 г. руководство страны достойно оценило заслуги С.П.Дбар, наградив его посмертно орденом «Ахьдз-Апша» первой степени. В Указе, подписанном президентом страны СВ. Багапш, говорится, что он награжден за «выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия».

Одна из центральных улиц г. Сухума переименована в честь генерала Дбар. В парке Боевой Славы в Сухуме заложен установлен его бюст. Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии назван его именем.





