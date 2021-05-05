ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14666 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 4 мая проведено у 211 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 49 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 45 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 18, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14666 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13660 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.