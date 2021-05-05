ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14666 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 4 мая проведено у 211 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 49 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 45 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.