СУД ПРИГОВОРИЛ БОРИСА АЧБА К СЕМИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Согласно оглашённой судом резолютивной части приговора Борис Ачба признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц предварительному сговору, в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК Республики Абхазия и назначено наказание в виде семи (7) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Мера пресечения в виде домашнего ареста Ачба Борис Хутушевича изменена и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в зале суда, до вступления приговора в законную силу.

По версии следствия Ачба Б.Х., являясь Генеральным директором РУП «Абхазавтодор», используя свое служебное положение и доверительные отношения главы государства Республики Абхазия, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана, 27 февраля 2017 года составил письмо на имя Хаджимба Р.Д., в котором отразил несоответствующие действительности сведения, а именно, то что, в связи с погодными условиями, паводками в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения, в связи с чем из Президентского фонда РА получил денежные средства в размере 19 471 162 рублей, которые впоследствии похитил путем составления заведомо подложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО «Юг Строй Комплект», учредителем которого является вымышленное лицо.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом службы государственной безопасности Республики Абхазия.

На приговор может быть подана кассационная жалоба, представление в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия через Сухумский городской суд, в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения полного текста приговора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

О этом сообщает сайт Сухумского городского суда.