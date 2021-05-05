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Абхазия Информ

В ДДТ «АЙНАР» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»

Новости Среда, 05 мая 2021 14:20
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В ДДТ «АЙНАР» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. В рамках Международного творческого проекта «ART-ПАЛИТРА» открылась совместная выставка картин учителей и учеников Сухумского дома детского творчества «Айнар» и Липецкой детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова. На выставке представлено около 100 работ, 40 из них  -  учеников  и учителей  ДДТ «Айнар», 60 – Липецкой детской художественной школы.

Директор детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова Ирина Кошеляева рассказала о выставке.

«Мы привезли более 60 работ учеников и преподавателей нашей художественной школы. Здесь представлены работы отделения профессионального образования по программе живописи.

Мы посмотрели на работы абхазских детей и увидели, что в них много ярких и сочных оттенков», - сказала она. Ирина Кошеляева отметила, что у проекта большие планы на будущее. Буквально сегодня у участников выставки возникала идея в следующий раз привезти аппликацию, это тоже очень интересное направление.

Со своей стороны директор детского дома творчества «Айнар», член Союза художников Абхазии и России Виталий Кацба отметил, что это не первая совместная выставка с Липецкой детской художественной школой.

«Сегодня открылась довольно интересная выставка под названием «Учитель-ученик». Реализация этого проекта планировалась еще в прошлом году, но в связи с пандемией пришлось перенести на 2021 год. В будущем мы планируем совместный пленэр. Я считаю, что такие совместные мероприятия служат хорошим обменом опыта. Это полезно как для педагогов, так и для учащихся». – отметил Виталий Кацба.

Среди картин  детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова: «В полях» Александры Никачевой,  «У окна» Кристины Стрегиной,  «Прогулка по саду»  Софьи  Перегудовой,  «Улица г. Липецка»  Дарьи Болдиной, «Натюрморт»  Яны Кривопусковой,  «У реки» Виктории Татариновой, «Летом в деревне»  Евгении  Алениной,  «Лето в деревне» Ларисы Кичигиной, «Лето в деревне» Ляйсан Раджаповой, «Дом у реки» Анастасии Красницкой и др.   От дома творчества «Айнар» на выставке представлены работы  Леонида Агрба, Евы Поляковой, Анисьи Гуния, Маргариты Ачба, Рузанны Галустян, Баграта Кишмария, Вероники Бутко, Илларии Гамисония, Сании Тыркба.

Выставка продлится до 31 мая.  

О этом сообщает сайт Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 05 мая 2021 14:21

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