В ДДТ «АЙНАР» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. В рамках Международного творческого проекта «ART-ПАЛИТРА» открылась совместная выставка картин учителей и учеников Сухумского дома детского творчества «Айнар» и Липецкой детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова. На выставке представлено около 100 работ, 40 из них - учеников и учителей ДДТ «Айнар», 60 – Липецкой детской художественной школы.

Директор детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова Ирина Кошеляева рассказала о выставке.

«Мы привезли более 60 работ учеников и преподавателей нашей художественной школы. Здесь представлены работы отделения профессионального образования по программе живописи.

Мы посмотрели на работы абхазских детей и увидели, что в них много ярких и сочных оттенков», - сказала она. Ирина Кошеляева отметила, что у проекта большие планы на будущее. Буквально сегодня у участников выставки возникала идея в следующий раз привезти аппликацию, это тоже очень интересное направление.

Со своей стороны директор детского дома творчества «Айнар», член Союза художников Абхазии и России Виталий Кацба отметил, что это не первая совместная выставка с Липецкой детской художественной школой.

«Сегодня открылась довольно интересная выставка под названием «Учитель-ученик». Реализация этого проекта планировалась еще в прошлом году, но в связи с пандемией пришлось перенести на 2021 год. В будущем мы планируем совместный пленэр. Я считаю, что такие совместные мероприятия служат хорошим обменом опыта. Это полезно как для педагогов, так и для учащихся». – отметил Виталий Кацба.

Среди картин детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова: «В полях» Александры Никачевой, «У окна» Кристины Стрегиной, «Прогулка по саду» Софьи Перегудовой, «Улица г. Липецка» Дарьи Болдиной, «Натюрморт» Яны Кривопусковой, «У реки» Виктории Татариновой, «Летом в деревне» Евгении Алениной, «Лето в деревне» Ларисы Кичигиной, «Лето в деревне» Ляйсан Раджаповой, «Дом у реки» Анастасии Красницкой и др. От дома творчества «Айнар» на выставке представлены работы Леонида Агрба, Евы Поляковой, Анисьи Гуния, Маргариты Ачба, Рузанны Галустян, Баграта Кишмария, Вероники Бутко, Илларии Гамисония, Сании Тыркба.

Выставка продлится до 31 мая.

О этом сообщает сайт Министерства культуры Абхазии.