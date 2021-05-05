В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС «АБХАЗИЯ В ФОКУСЕ»

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. 5 – 8 мая в Абхазии пройдет Международный фотоконкурс «Абхазия в фокусе». Выставка фотографий разместится в Центральном выставочном зале, в Сухуме, ул. Лакоба, 31.

В 2020 и 2021 годах дважды проходил фотоконкурс «Абхазия в фокусе». Из 1000 работ 120 конкурсантов на выставку было отобрано 76 фотографий по категориям: Портрет современника, Окружающая среда, Повседневная жизнь и Новости.