В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС «АБХАЗИЯ В ФОКУСЕ»
Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. 5 – 8 мая в Абхазии пройдет Международный фотоконкурс «Абхазия в фокусе». Выставка фотографий разместится в Центральном выставочном зале, в Сухуме, ул. Лакоба, 31.
В 2020 и 2021 годах дважды проходил фотоконкурс «Абхазия в фокусе». Из 1000 работ 120 конкурсантов на выставку было отобрано 76 фотографий по категориям: Портрет современника, Окружающая среда, Повседневная жизнь и Новости.
На выставке пройдет церемония награждения победителей II конкурса, имя обладателя Гран-при будет объявлено впервые.
В жюри фотоконкурса – профессионалы из Абхазии, России и Франции.
Конкурс проходит при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Абхазия и Благотворительного фонда «Амшра» и
Отраслевой партнёр конкурса Союз журналистов РА.
О этом сообщает сайт Министерства культуры Абхазии.
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