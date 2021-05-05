14 МАЯ В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКЪ ИЗ РУССКОГО ДОМА»

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. 14 мая в Сухуме начнет свою работу кинофестиваль «Хрустальный источникъ из русского дома». В этот день, в 19:00 актриса Виктория Толстоганова и режиссер Максим Дашкин представят свой фильм «На дальних рубежах». События новой кинодрамы разворачиваются на российской военной базе в Кыргызстане. После показа состоится встреча зрителей с Викторией Толстогановой.