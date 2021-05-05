 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

14 МАЯ В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКЪ ИЗ РУССКОГО ДОМА»

Новости Среда, 05 мая 2021 14:28
Оцените материал
(0 голосов)
14 МАЯ В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКЪ ИЗ РУССКОГО ДОМА»

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. 14 мая в Сухуме начнет свою работу кинофестиваль «Хрустальный источникъ из русского дома». В этот день, в 19:00 актриса Виктория Толстоганова и режиссер Максим Дашкин представят свой фильм «На дальних рубежах». События новой кинодрамы разворачиваются на российской военной базе в Кыргызстане. После показа состоится встреча зрителей с Викторией Толстогановой.

Кроме Абхазии фестиваль также пройдет в странах СНГ, Южной Осетии и на Кипре. Его задача – познакомить зрителей с современным российским кино, способствовать общению между яркими представителями киноиндустрии России и их зарубежными коллегами.

Главный партнер проекта – открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ».

В большинстве мероприятий в русских домах примет участие президент фестиваля заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

О этом сообщает сайт Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 05 мая 2021 14:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС «АБХАЗИЯ В ФОКУСЕ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.