В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ

Мероприятие было организовано при поддержке московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме и представительства Россотрудничества в республике. Черно-белые фотографии военных лет предоставило посольство России в Абхазии.

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии совместно с посольством России открыли фотовыставку «Лица Победы. Наша память и гордость». Также прошел праздничный концерт с поздравлением ветеранов.

«На этих фотокадрах запечатлена ретроспектива Великой Отечественной войны. Можно заметить особенности военной фотохроники тех времен. В лицах, запечатленных на фотографиях, можно увидеть ожидание, радость, идеи участников войны, которые верили в победу до конца», – сказал второй секретарь российской дипмиссии в республике.

По словам председателя КСОРС Абхазии Олега Юрченко, представленные на выставке фотографии помогают глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны. В экспозиции представлено 68 снимков.

«Нам очень приятно, что сегодня на мероприятии присутствуют школьники, которые рассматривают фотографии, интересуются их историей, фотографируют их. На мой взгляд, это и есть преемственность поколений, мы движемся в правильном направлении», – сказал он.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли на поле боя. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Об этом сообщает корреспондент ИА «РИА Новости» Дмитрий Статейнов.