 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Среда, 05 мая 2021 18:32
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии совместно с посольством России открыли фотовыставку «Лица Победы. Наша память и гордость». Также прошел праздничный концерт с поздравлением ветеранов.

Мероприятие было организовано при поддержке московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме и представительства Россотрудничества в республике. Черно-белые фотографии военных лет предоставило посольство России в Абхазии.

«На этих фотокадрах запечатлена ретроспектива Великой Отечественной войны. Можно заметить особенности военной фотохроники тех времен. В лицах, запечатленных на фотографиях, можно увидеть ожидание, радость, идеи участников войны, которые верили в победу до конца», – сказал второй секретарь российской дипмиссии в республике.

По словам председателя КСОРС Абхазии Олега Юрченко, представленные на выставке фотографии помогают глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны. В экспозиции представлено 68 снимков.

IMG-20210505-WA0030.jpg

«Нам очень приятно, что сегодня на мероприятии присутствуют школьники, которые рассматривают фотографии, интересуются их историей, фотографируют их. На мой взгляд, это и есть преемственность поколений, мы движемся в правильном направлении», – сказал он.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли на поле боя. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Об этом сообщает корреспондент ИА «РИА Новости» Дмитрий Статейнов. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 05 мая 2021 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 14 МАЯ В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКЪ ИЗ РУССКОГО ДОМА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.