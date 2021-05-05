ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 36 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 254 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 36 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.