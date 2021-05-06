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Абхазия Информ

ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА

Новости Четверг, 06 мая 2021 20:04
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ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. В Калининграде  прошел 2-ой этап Летней Спартакиады молодежи по вольной борьбе, в которой приняли участие два воспитанника Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума и завоевали два первых места.

Сичинава Ричи 1-е место в весовой категории 61 кг. Харчилава Даниил 1-е место в весовой категории 65 кг.

Тем самым ребята завоевали путевки на финал спартакиады, который будет проходить с 12-16 июля 2021 г. в г. Новочебоксарске, Чувашской республики.

Тренируют ребят: Берая Игорь, Хашба Мераб и Аллобян Размик.

В данное время ребята учатся в Калининградской школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых. 

С 26-31 мая 2021 г. в Красноярске состоится Международный турнир по вольной и женской борьбе среди взрослых  «Гран-при Иван Ярыгин», в котором примет участие Харчилава Даниил. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 мая 2021 20:17

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