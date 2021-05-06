ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. В Калининграде прошел 2-ой этап Летней Спартакиады молодежи по вольной борьбе, в которой приняли участие два воспитанника Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума и завоевали два первых места.

Тем самым ребята завоевали путевки на финал спартакиады, который будет проходить с 12-16 июля 2021 г. в г. Новочебоксарске, Чувашской республики.

Тренируют ребят: Берая Игорь, Хашба Мераб и Аллобян Размик.

В данное время ребята учатся в Калининградской школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

С 26-31 мая 2021 г. в Красноярске состоится Международный турнир по вольной и женской борьбе среди взрослых «Гран-при Иван Ярыгин», в котором примет участие Харчилава Даниил.