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Абхазия Информ

СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Новости Пятница, 07 мая 2021 16:04
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СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Беслан Эшба провел расширенное совещание, посвященное предстоящему мероприятию. Мэр отметил, что состояние чистоты в столице не считает даже удовлетворительным.

«Призываю всех выполнять свои обязанности по поддержанию порядка и чистоты в городе. Не хотел бы на этом этапе принимать резкие кадровые решения», – сказал Эшба.

Город поделен на части между подразделениями МУП «Благоустройство». Руководители этих участков рассказали, что испытывают кадровый дефицит, не хватает рабочих рук. А производительность труда упала, когда наняли местных рабочих, заявили они. По их словам, пандемия коронавируса и введенные ограничения вызвали отток трудовых мигрантов из Средней Азии. Местные жители с неохотой идут на такие виды работ, а если идут, то не исполняют свои обязанности, поэтому периодически муниципальное предприятие «Благоустройство» дает объявление о наборе сотрудников.

Беслан Эшба сделал замечание и руководителям домоуправлений, заметив, что во дворах многоэтажных домов скапливается мусор, грязь и растет трава, которую надо своевременно косить. Эшба указал, что очень грязно в Новом районе, и поручил исправить ситуацию в срочном порядке.

«Никаких хаотичных свалок. Ниже улицы 30 сентября посмотрите, там приличное количество мусора до сих пор лежит», – сказал мэр.

На совещании также отмечалось, что за чистотой на улицах, парках и набережной необходимо следить с утра до вечера. По словам Беслана Эшба, недостаточно один раз в день подмести и вывезти мусор, необходимо поддерживать наведенную чистоту.

«Для поддержания порядка после уборки назначайте ответственных, которые в течение дня обходят участок и собирают мусор. Это практика во всем мире. Тогда и на второй день будет легче работать, меньше придется убирать. Не получается так, что один раз прошли, а после вас образовывается мусор, а вы ждете следующего дня, следующей смены, чтобы его убрать. И все это время мусор лежит. Отвечаете персонально за чистоту. Рабочих мало, согласен. Но там, где навели чистоту, надо ее поддерживать», – почеркнул Эшба.

Глава города заострил внимание и на проводимой сезонной обрезке деревьев по Сухуму. Он отметил, что порой действия некоторых вызывают желание немедленно остановить работу и вызвать наряд милиции.

«Очень много было замечаний, нареканий. Никакой самодеятельности. В последний раз, когда увидел обрезку, хотел отправить наряд милиции, чтобы задержали тех, кто режет, до этого дошло. Еще раз повторяю строго-настрого – никакой обрезки, пока не получим экологические заключение, никто никуда ни на какие частные заказы не выезжает. Поэтому предупреждаю еще раз, любую обрезку прекратить. Если поступают заявления от жителей, в индивидуальном порядке оценивать необходимость работ, обсуждать с соседями, и только в крайних случаях предпринимать те или иные меры», – сказал Беслан Эшба.

Администрация города Сухум призывает горожан принять участие в акции «Чистый город».

«Будем призывать всех, кто живет в столице, принять участие в акции. Просим отнестись к этой акции с пониманием. Обращаемся ко всем юридическим лицам, организациям и госучреждениям поддержать акцию. Домоуправления должны оповестить жителей районов, чтобы приняли активное участие», – сказал глава города.

Беслан Эшба озвучил двухнедельный срок на подготовку к акции. Администрация столицы выработает четкий план реализации проекта. Предоставит вышедшим на акцию необходимый инвентарь, установит контейнеры, чтобы сразу вывезти собранный мусор.

Мэр уточнил у руководителя МУП «Благоустройство», как выполнено его поручение в преддверии 9 мая по наведению чистоты на набережной в районе памятника Неизвестному солдату.

Саид Кур-ипа рассказал, что необходимые работы будут выполнены в срок, в том числе по замене плафонов.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 мая 2021 16:06

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