ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ

В ней также приняли участие представители Администрации президента Абхазии.

Было принято решение о проведении переговоров и консультаций со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшей выработки механизмов реализации соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в стране.

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