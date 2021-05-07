ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ
Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. В офисе РОО «Аидгылара» состоялась встреча представителей ветеранских организаций: «Аруаа», «Абааш», «Амцахара».
В ней также приняли участие представители Администрации президента Абхазии.
Участники встречи высказались за поддержку инициативы РОО «Аидгылара» «О политической амнистии».
Было принято решение о проведении переговоров и консультаций со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшей выработки механизмов реализации соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в стране.
Подробный видеорепортаж со встречи смотрите на Аидгылара News. https://t.me/aidgylara