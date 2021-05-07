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Абхазия Информ

ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ

Новости Пятница, 07 мая 2021 15:52
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ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ

Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. В офисе РОО «Аидгылара» состоялась встреча представителей ветеранских организаций: «Аруаа», «Абааш», «Амцахара».

В ней также приняли участие представители Администрации президента Абхазии.

Участники встречи высказались за поддержку инициативы РОО «Аидгылара» «О политической амнистии».

Было принято решение о проведении переговоров и консультаций со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшей выработки механизмов реализации соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в стране.

Подробный видеорепортаж со встречи смотрите на Аидгылара News. https://t.me/aidgylara

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 мая 2021 15:58

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