ВЫЯВЛЕН КОНТРАБАНДНЫЙ ТОВАР

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации. В результате проведения досмотра, в салонном отделении автотранспортного средства были обнаружены незадекларированные сушенные плоды и орех общей массой 72,5 кг.

В тот же день зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации. В результате проведения досмотра, в салонном и багажном отделении автотранспортного средства была обнаружена незадекларированная табачная продукция в количестве 10 000 ед.



Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.