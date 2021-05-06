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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕН КОНТРАБАНДНЫЙ ТОВАР

Новости Четверг, 06 мая 2021 20:52
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ВЫЯВЛЕН КОНТРАБАНДНЫЙ ТОВАР

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации. В результате проведения досмотра, в салонном отделении автотранспортного средства были обнаружены незадекларированные сушенные плоды и орех общей массой 72,5 кг. 

В тот же день зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации. В результате проведения досмотра, в салонном и багажном отделении автотранспортного средства была обнаружена незадекларированная табачная продукция в количестве 10 000 ед.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 мая 2021 20:54

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