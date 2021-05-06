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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ В УВД ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ

Новости Четверг, 06 мая 2021 20:41
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СОВЕЩАНИЕ В УВД ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. Министр ВД РА Дмитрий Дбар провел выездное рабочее совещание с личным составом УВД по Гагрскому району по вопросам готовности к обеспечению правопорядка на период летнего курортного сезона.

Штабом УВД по Гагрскому району представлен план расстановки сил и средств, разработанный с целью обеспечения общественного порядка на территории курортного района и безопасности лиц, прибывающих на отдых в период летнего курортного сезона 2021 года. Согласно разработанному плану, по всем туристическим маршрутам будут задействованы экипажи дорожно-патрульной службы, а так же пешие патрули, в круглосуточной готовности дежурные оперативно-следственные группы.

Дмитрий Дбар отметил, что на личный состав УВД по Гагрскому району возложена большая ответственность, особое внимание будет к работе блока криминальной милиции, милиции общественной безопасности необходимо максимально усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению правонарушений в курортных районах.

Министр обозначил, что каждому сотруднику необходимо проявлять профессиональное и тактичное отношение к нашим гостям. В рабочем порядке Дмитрий Дбар дал конкретные поручения по организации служебной деятельности.

Начальники подразделений Гагрского управления внутренних дел доложили о готовности вверенного личного состава к проведению обозначенного комплекса мероприятий.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 06 мая 2021 20:46

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