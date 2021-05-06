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Абхазия Информ

ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Четверг, 06 мая 2021 20:35
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ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие выходные и праздничные дни Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с подразделениями милиции общественной безопасности и оперативными службами МВД Абхазии проведены усиленные профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности и правопорядка на дорогах республики.

С 30 апреля по 5 мая выявлено 1099 нарушений правил дорожного движения, 55 административных протоколов составлено в отношении водителей, управляющих автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии, 9 автомобилей поставлены на спецстоянки ГОРРОВД, трое граждан привлечены к ответственности за незаконное потребление наркотических веществ и психотропных средств, изъят один ствол незаконно хранимого огнестрельного оружия.

Сотрудники милиции ориентированы на эффективное выполнение поставленных перед ними задач и несут службу в любое время суток.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 06 мая 2021 20:38

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