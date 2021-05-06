ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14743 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 252 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 41 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.