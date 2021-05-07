ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК

Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района вынесено постановление о розыске жителя с. Дурипш Гудаутского района Ардзынба Гурама Дмитриевича 1971 г.р. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что последний причастен к совершению убийства гражданина Гезердава А. В.

Как ранее сообщалось, 03 марта 2021 года возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Гезердава Ахры Владимировича, 1974 года рождения, имевшее место 03 марта 2021 г. в 05:30 час во дворе Центральной районной больницы. Расследование проводит прокуратура Гагрского района при оперативном сопровождении МВД РА.