СОТРУДНИКИ МВД ГОТОВЫ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. В связи с наступившем летне-курортном сезоне весь личный состав Министерства Внутренних Дел РА, будет переведён на усиленный режим несения службы. Об этом на совещании с участием президента Абхазии сообщил министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По его словам, с мая, руководители служб центрального аппарата, начальники органов внутренних дел курортных зон, будут обеспечивать тесное взаимодействие между различными службами (МОБ, Криминальная милиция). Общими усилиями будут проведены в городах и районах специальные, оперативные и профилактические мероприятия. Силы оперативного состава и участковых инспекторов будут направлены на выявление и пресечение намерений преступных групп, особенно из числа мигрирующего криминального элемента. На постоянной основе, силами ЦА МВД и ОВД проводятся рейдовые мероприятия, затрудняющие передвижение криминального элемента и тем самым снижающие вероятность совершения ими преступных деяний.

Сотрудниками правоохранительных структур будут приниматься конкретные меры по оперативному реагированию на жалобы и заявления граждан, прибывающих на отдых, а преступления, совершенные в отношении отдыхающих, будут расследованы в сжатые сроки. В случае необходимости создадутся оперативно-следственные группы из числа наиболее опытных следователей и оперативных работников.

Во всех отделах внутренних дел курортной зоны, разработаны планы единой дислокации на границах обслуживаемых территорий – расстановка и маршруты движения патрульно-постовых нарядов; организация взаимодействия между ними и дежурными частями; порядок контроля за несением патрульно-постовой службы ответственными от ОВД и МВД.

Министр отметил, что УВД по Гагрскому району, ОВД по Гудаутскому району и УВД по г. Сухум, усилят опытными оперативными сотрудниками УУР, УКОН, а также задействуют курсантов учебного центра МВД РА. На Специальный отряд быстрого реагирования возложено и обеспечение общественной безопасности. Блок посты «Мюссера» и «Кодор» в целях пресечения массовой миграции уголовно-преступного элемента, в районах курортной зоны, усилят сотрудниками из числа оперативного состава ЦА МВД.

«Нами будут проводиться предупредительно-профилактические меры по информированию организованно прибывающих на отдых туристов с целью соблюдения ими элементарных мер безопасности, по обеспечению необходимой информацией способствующей повышению бдительности. С гражданами, сдающие жилую площадь отдыхающим, предпочитающим частный сектор, будут проведены профилактические беседы и предупреждены о личной ответственности за сохранность личного имущества, проживающих у них граждан», – сообщил Дмитрий Дбар.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД РА станут проводиться рейдовые мероприятия в целях выявления и пресечения фактов реализации различных видов фальсифицированных алкогольных напитков, меда и иной продукции в домах отдыха, санаториях, на рынках и маршрутах следования туристов и отдыхающих.

Все объекты курортной зоны массово посещаемые туристами, экскурсионные маршруты, будут взяты под контроль территориальными органами внутренних дел, организовано пешее патрулирование, задействованы милицейские группы.

Количество задействованных пеших патрулей за сутки по Гагрскому району – 6 5, по Гудаутскому району и по г. Новый Афону – 34, по г. Сухуму – 43 сотрудника, по Сухумскому району – 10 сотрудников, по Гулрыпшскому району – 15 сотрудников, по Очамчырскому району – 33 и по Ткуарчалскому району – 3.

Количество задействованных передвижных милицейских групп за сутки по Гагрскому району – 6, по Гудаутскому району – 7, по г. Сухум – 8, по Сухумскому району – 4, по Гулрыпшскому району-2 передвижные группы, по Очамчырскому району – 6 и по Ткуарчалскому району – 1. Всего на охрану общественного порядка задействован весь личный состав МВД РА в количестве 1400 сотрудников.

«Таким образом, мобилизация всего комплекса запланированных мероприятий, координация действий всех служб, мобилизация всего личного состава позволит в этом году обеспечить правопорядок на территории курортных регионов Абхазии», подытожил Дмитрий Дбар.