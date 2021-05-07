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Абхазия Информ

НА СОВЕЩАНИИ У МЭРА ОБСУДИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 9 МАЯ

Новости Пятница, 07 мая 2021 20:39
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НА СОВЕЩАНИИ У МЭРА ОБСУДИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 9 МАЯ

Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, на котором обсуждался план мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На совещании у мэра управления и департаменты столичной Администрации проинформировали о готовности к 9 мая.

Беслан Эшба провел своего рода генеральный прогон предстоящих мероприятий, чтобы День Победы для ветеранов и всех участников праздничного события прошел комфортно и без непредвиденных обстоятельств.

9 мая с 10 до 11 часов пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на Набережной Махаджиров, по окончании которого там же состоится митинг.

Затем парадные расчеты пройдут торжественным маршем по Набережной Махаджиров.

Также по Набережной от ресторана «Дэм» в сторону Маяка пройдет Бессмертный полк. Глава города поручил управляющей делами Администрации г. Сухум Ирине Шония вместе с волонтерами проследить, чтобы все участники памятного шествия были в масках и соблюдали дистанцию. Маски бесплатно будут розданы участникам Бессмертного полка.

В парке около памятника Неизвестному солдату будет открыта полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши и поднять фронтовые 100 грамм.

На совещании уточнили, что запланированные на 9 мая концерт с участием детских коллективов школ искусств и выставка работ, учащихся Детской художественной школы пройдут 8 мая в парке имени Баграта Шинкуба с 13 до 15 часов.

Там же будет организована развлекательная программа с участием аниматоров для детей. Управление культуры столичной Администрации также подготовило видеоролики для трансляции в СМИ: проект «Интересные истории» – видеорассказ о судьбах фронтовиков.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 07 мая 2021 20:42

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