НА СОВЕЩАНИИ У МЭРА ОБСУДИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 9 МАЯ

На совещании у мэра управления и департаменты столичной Администрации проинформировали о готовности к 9 мая.

Беслан Эшба провел своего рода генеральный прогон предстоящих мероприятий, чтобы День Победы для ветеранов и всех участников праздничного события прошел комфортно и без непредвиденных обстоятельств.

9 мая с 10 до 11 часов пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на Набережной Махаджиров, по окончании которого там же состоится митинг.

Затем парадные расчеты пройдут торжественным маршем по Набережной Махаджиров.

Также по Набережной от ресторана «Дэм» в сторону Маяка пройдет Бессмертный полк. Глава города поручил управляющей делами Администрации г. Сухум Ирине Шония вместе с волонтерами проследить, чтобы все участники памятного шествия были в масках и соблюдали дистанцию. Маски бесплатно будут розданы участникам Бессмертного полка.

В парке около памятника Неизвестному солдату будет открыта полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши и поднять фронтовые 100 грамм.

На совещании уточнили, что запланированные на 9 мая концерт с участием детских коллективов школ искусств и выставка работ, учащихся Детской художественной школы пройдут 8 мая в парке имени Баграта Шинкуба с 13 до 15 часов.

Там же будет организована развлекательная программа с участием аниматоров для детей. Управление культуры столичной Администрации также подготовило видеоролики для трансляции в СМИ: проект «Интересные истории» – видеорассказ о судьбах фронтовиков.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.