ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 52 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 334 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 52 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 45 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14795 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13780 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.