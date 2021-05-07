ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 52 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 7 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 334 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 52 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 45 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.