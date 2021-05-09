ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

«Нам необходимо создать условия, чтобы люди, которые отдохнут в Абхазии, имели желание к нам приехать еще не раз», – сказал Бжания.

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание, на котором обсудили вопрос подготовки к предстоящему курортному сезону. Открывая совещание глава государства отметил, что в этом году предполагается большой поток туристов.

Информацию о деятельности МЧС по подготовке к летнему курортному сезону представил на совещании в правительстве министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал об эпидемиологической обстановке и мерах по противодействию короновирусной инфекции в период туристического сезона 2021.

О специальных мероприятиях МВД по охране общественного порядка в период летнего курортного сезона рассказал министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

На совещании также выступила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Она сообщила о мерах профилактики против короновирусной инфекции, которые необходимо соблюдать, особенно ввиду того, что с наступлением курортного сезона число людей увеличится, участятся контакты и сложнее станет соблюдать необходимую социальную дистанцию в 1,5 метра.

Аслан Бжания поинтересовался у главного санитарного врача, кто будет обеспечивать контроль соблюдения санитарных требований в местах размещения туристов. На что Скорик ответила, что сами руководители отелей и гостиниц должны обеспечивать и неукоснительно следовать санитарно-эпидемеологическим требованиям, в соответствии с инструкцией разработанной совместно с Роспотребнадзором еще в 2020 году. Президент отметил, что за соблюдением всех норм отельерами будет отвечать министерство туризма.

Информацию о деятельности пограничного отряда СГБ РА по подготовке к курортно-туристическому сезону 2021 года представил заместитель председателя СГБ – начальник Пограничного отряда СГБ РА Рустам Латипов.



На расширенном заседании Кабинета Министров по вопросам подготовки к курортному сезону и.о. министра по налогам и сборам Мераб Логуа представил отчет ведомства за 2019 и 2020 годы.



Главы Администраций Сухумского, Гагрского и Гудаутского районов Беслан Эшба, Юрий Хагуш и Баграт Боджгуа отметили, что активно готовятся к курортному сезону и рассказали о проделанной работе.



Подводя итоги, Аслан Бжания сказал: «Мы все рассчитываем на то, что сезон будет высоким, в том смысле, что будет большое количество гостей. Готовность ведомств, на мой взгляд, на этом этапе можно оценить на удовлетворительно, но при этом мы не будем расслабляться», – сказал президент

Он также указал ГАИ МВД на необходимость внимательного отношения к автотуристам.

«Надо сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно. Останавливать - только обосновано, имея какой-то материал или в случае грубых нарушений. Во всех остальных случаях, просто для проверки документов беспокоить автотуристов не стоит. У туристов должно складываться хорошее впечатление, Также надо поддерживать дорожную инфраструктуру в надлежащем виде», – сказал президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.