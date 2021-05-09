 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Воскресенье, 09 мая 2021 14:09
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание, на котором обсудили вопрос подготовки к предстоящему курортному сезону. Открывая совещание глава государства отметил, что в этом году предполагается большой  поток туристов.

«Нам необходимо создать условия, чтобы люди, которые отдохнут в Абхазии, имели желание к нам приехать еще не раз», – сказал  Бжания. 

С докладом о ходе подготовки к курортному сезону выступил министр туризма Теймураз Хишба.

О специальных мероприятиях МВД по охране общественного порядка  в период  летнего курортного  сезона рассказал министр внутренних дел Дмитрий Дбар.  

Информацию о деятельности МЧС по подготовке к летнему курортному  сезону   представил на совещании в правительстве  министр  по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия  рассказал об эпидемиологической обстановке и мерах по противодействию короновирусной  инфекции в период туристического сезона 2021.

На совещании также выступила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Она сообщила о мерах профилактики против короновирусной инфекции, которые необходимо соблюдать, особенно ввиду того, что с наступлением курортного сезона число людей увеличится, участятся контакты и сложнее станет соблюдать необходимую  социальную дистанцию в 1,5 метра.

Аслан Бжания поинтересовался у главного санитарного врача, кто будет обеспечивать контроль соблюдения санитарных требований в местах размещения туристов. На что Скорик ответила, что сами руководители отелей и гостиниц должны обеспечивать и неукоснительно следовать санитарно-эпидемеологическим требованиям, в соответствии с инструкцией разработанной совместно с Роспотребнадзором еще в 2020 году. Президент отметил, что за соблюдением всех норм отельерами будет отвечать министерство туризма.

Информацию о деятельности пограничного отряда СГБ РА по подготовке к курортно-туристическому сезону 2021 года представил заместитель председателя СГБ – начальник Пограничного отряда СГБ РА Рустам Латипов. 

На расширенном заседании Кабинета Министров по вопросам подготовки к курортному сезону и.о. министра по налогам и сборам Мераб Логуа представил отчет ведомства за 2019 и 2020 годы.

Главы Администраций Сухумского, Гагрского и Гудаутского районов  Беслан Эшба, Юрий  Хагуш и Баграт Боджгуа отметили, что активно готовятся к курортному сезону и рассказали о проделанной работе. 

Подводя итоги, Аслан Бжания сказал:  «Мы все рассчитываем на то, что сезон будет высоким, в том смысле, что будет большое количество гостей. Готовность ведомств, на мой взгляд, на этом этапе можно оценить на удовлетворительно,  но при этом мы не будем расслабляться», – сказал президент

Он также указал ГАИ  МВД на необходимость внимательного отношения к автотуристам.

«Надо сделать так, чтобы они  чувствовали себя комфортно.  Останавливать - только обосновано, имея какой-то материал или в случае грубых нарушений. Во всех остальных случаях, просто для проверки документов беспокоить автотуристов не стоит. У туристов должно складываться хорошее впечатление, Также надо поддерживать  дорожную инфраструктуру в надлежащем виде», – сказал президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 8 МАЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.