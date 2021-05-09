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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Воскресенье, 09 мая 2021 14:20
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ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента России Владимира Путина с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительном тексте говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

Праздник Великой Победы - 9 мая - один из главных праздников, одновременно один из самых трагичных  и трогательных. В этот день мы отдаем дань памяти миллионам советских солдат, сложивших свои головы  ради избавления человечества от фашизма. Память о них сохранится в наших сердцах и в сердцах будущих поколений. Эта общая

Победа наших народов, наша общая история, которой мы гордимся. 

С большим почтением я поздравляю российских ветеранов Великой Отечественной войны. Желаю им крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия. 

Кто бы ни  пытался переписывать историю, принизить роль 9 мая - День Победы остается всеми любимым, дорогим и Великим праздником. В этом во многом и Ваша личная заслуга. 

В этот праздничный день я желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович здоровья, дальнейших успехов в служении Отечеству, россиянам - мира и процветания».

ххх

В свою очередь Президент России Владимир Путин поздравил Президента Абхазии Аслана Бжания с Днем Победы.

В поздравительном тексте говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич, 
сердечно поздравляю Вас и весь народ Абхазии с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот славный праздник символизирует мужество и патриотизм наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от нацизма.

Уверен, что традиции дружбы и взаимопомощи, закалённые в суровые военные годы, будут и впредь служить основой союзнических отношений между нашими странами. 

Прошу передать всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, слова самой искренней благодарности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия».

ххх

Президента Республики Абхазия Аслана Бжания  поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый  Аслан Георгиевич,
сердечно поздравляю Вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне. 

Сегодня мы вспоминаем Немеркнущий подвиг старших поколений, которые избавили мир от фашистского порабощения, защитили свободу и независимость Родины. Нацелен на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества, основанного на принципах союзничества и стратегического партнёрства. 

В этот светлый праздник позвольте пожелать Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Абхазии - мира и процветания».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 мая 2021 15:40

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