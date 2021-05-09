ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента России Владимира Путина с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В поздравительном тексте говорится: Уважаемый Владимир Владимирович!

Праздник Великой Победы - 9 мая - один из главных праздников, одновременно один из самых трагичных и трогательных. В этот день мы отдаем дань памяти миллионам советских солдат, сложивших свои головы ради избавления человечества от фашизма. Память о них сохранится в наших сердцах и в сердцах будущих поколений. Эта общая

Победа наших народов, наша общая история, которой мы гордимся.



С большим почтением я поздравляю российских ветеранов Великой Отечественной войны. Желаю им крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.



Кто бы ни пытался переписывать историю, принизить роль 9 мая - День Победы остается всеми любимым, дорогим и Великим праздником. В этом во многом и Ваша личная заслуга.

В этот праздничный день я желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович здоровья, дальнейших успехов в служении Отечеству, россиянам - мира и процветания».

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В свою очередь Президент России Владимир Путин поздравил Президента Абхазии Аслана Бжания с Днем Победы.



В поздравительном тексте говорится:



«Уважаемый Аслан Георгиевич,

сердечно поздравляю Вас и весь народ Абхазии с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.



Этот славный праздник символизирует мужество и патриотизм наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от нацизма.



Уверен, что традиции дружбы и взаимопомощи, закалённые в суровые военные годы, будут и впредь служить основой союзнических отношений между нашими странами.



Прошу передать всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, слова самой искренней благодарности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия».

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Президента Республики Абхазия Аслана Бжания поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В тексте поздравления говорится:



«Уважаемый Аслан Георгиевич,

сердечно поздравляю Вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне.



Сегодня мы вспоминаем Немеркнущий подвиг старших поколений, которые избавили мир от фашистского порабощения, защитили свободу и независимость Родины. Нацелен на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества, основанного на принципах союзничества и стратегического партнёрства.



В этот светлый праздник позвольте пожелать Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Абхазии - мира и процветания».

Об этом сообщает сайт главы государства.