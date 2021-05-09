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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Воскресенье, 09 мая 2021 14:26
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Обращение Президента Республики Абхазия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой День Победы объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навсегда вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека.

Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага и гордиться примером самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам нашими ветеранами.

Мы гордимся вкладом абхазской земли в Великую Победу. Наша страна отправила на фронт более пятидесяти тысяч солдат, из которых более семнадцати тысяч приняли достойную смерть на полях сражений, двадцать два наших соотечественника удостоены высшей степени отличия – Герой Советского Союза. Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны.

Подвиг советского солдата послужил примером патриотизма и в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Это доказывает, что жизнь всегда торжествует над смертью. Поэтому народ Абхазии должен сохранить в веках это бесценное наследие — нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций.

Дорогие ветераны, живите долго и счастливо! Оставайтесь много лет в строю в сражении за подрастающее поколение, его воспитание в духе патриотизма, любви к своей Родине. Здоровья и счастливых долгих лет жизни. С Днем Победы!»

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 мая 2021 15:40

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