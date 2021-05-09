ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой День Победы объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навсегда вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека.

Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага и гордиться примером самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам нашими ветеранами.



Мы гордимся вкладом абхазской земли в Великую Победу. Наша страна отправила на фронт более пятидесяти тысяч солдат, из которых более семнадцати тысяч приняли достойную смерть на полях сражений, двадцать два наших соотечественника удостоены высшей степени отличия – Герой Советского Союза. Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны.



Подвиг советского солдата послужил примером патриотизма и в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Это доказывает, что жизнь всегда торжествует над смертью. Поэтому народ Абхазии должен сохранить в веках это бесценное наследие — нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций.



Дорогие ветераны, живите долго и счастливо! Оставайтесь много лет в строю в сражении за подрастающее поколение, его воспитание в духе патриотизма, любви к своей Родине. Здоровья и счастливых долгих лет жизни. С Днем Победы!»



Об этом сообщает сайт главы государства.