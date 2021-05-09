ЧЛЕНЫ КСОРС АБХАЗИИ РАЗВЕЗЛИ ИМЕННЫЕ ПОДАРКИ И ЦВЕТЫ ВЕТЕРАНАМ

Ранее сообщалось, что КСОРС совместно с Посольством РФ в республике при поддержке московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме и представительства Россотрудничества в республике 5 мая открыли фотовыставку «Лица Победы. Наша память и гордость», в рамках которой прошел праздничный концерт с поздравлением ветеранов.

«Мы хотели поздравить всех ветеранов на фотовыставке, посвящённой Дню Победы, открытие которой прошло 5 мая и на которой, к нашему сожалению, смогли присутствовать только некоторые ветераны. Поэтому сегодня мы закончили нашу праздничную акцию с чистым сердцем. Все ветераны получили именные подарки, продуктовые наборы и цветы», – цитируют РИА Новости представителя пресс-службы КСОРС.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

http://ksors.ru/chleny-ksors-abxazii-razvezli-imennye-podarki-i-cvety-veteranam-vov/