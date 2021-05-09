БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СУХУМЕ

Беслан Эшба лично поздравил ветеранов Нину Ивановну Дорофееву и Валентину Ефимовну Шульгину и пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

От имени Администрации Сухума им были сделаны денежные подарки к 76-летию со дня Победы.

Нина Ивановна вместе с гостями из Администрации столицы спела «Марш авиаторов». А когда она забыла слова песни, их подсказал ее правнук. Мэр Сухума пообещал Нине Ивановне, что в будущем году обязательно с нею споет. Нина Дорофеева рассказала, что перед приходом мэра смотрела по российским каналам историю авиационного полка, в котором она служила и с которым дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева, вышла за него замуж и переехала в нашу страну из Орловской области.

99-летняя Валентина Шульгина, участник Сталинградской битвы, также дошла до Берлина. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, награждена медалью «За отвагу». Она также награждена орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

После Победы Валентина Шульгина служила в Японии, где и познакомилась с будущим мужем, с которым и переехала жить в Абхазию.

Ветеран войны говорит, что хочет дожить до того дня, когда Абхазия будет процветать.

Валентина Ефимовна следит за событиями, происходящими в стране. Она в курсе, что недавно мэрия Сухума подписала соглашение о побратимстве с Чебоксарами, пожелала мэру успехов в работе.

От имени Администрации города Сухум поздравили ветерана войны, 95-летнего Бориса Кутарба. В 1944 году, 17-летнего парня забрали в армию. Награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

Борис Кутарба поблагодарил Администрацию Сухума за оказанное внимание и пожелал молодежи Абхазии мирного неба.

В ВОВ участвовало 55 тысяч воинов из Абхазии. Более 17 тысяч погибло на фронтах. Сегодня в Абхазии проживает 54 ветерана.

Ставшие очевидцами еще одной войны, они хотят для своей страны и своих родных только мира.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.