БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны! Поздравляем вас со знаменательным днем в истории человечества Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ваше поколение сумело остановить фашизм, который решил покорить мир. Именно на долю советских людей выпала основная тяжесть борьбы с фашистской Германией.

О масштабах войны можно судить и по тому, что только из Абхазии на фронт ушло более 55 тысяч воинов, из них не вернулись с полей сражения более 17 тысяч человек. 22 воина из Абхазии получили высокое звание Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы.

Мы преклоняемся перед памятью миллионов солдат, отдавших жизнь ради мирной жизни на земле.

9 мая – день Победы, но он для нас всех и грустный день. Вы всегда встречаете его со слезами на глазах, вспоминая однополчан, не вернувшихся с полей сражения, не доживших до наших дней.

Дорогие ветераны, мы хотим, чтобы вы еще долго праздновали с нами День Победы - вашими детьми, внуками и правнуками.

Будьте здоровы! С Днем Великой Победы!



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.