В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ 76-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Из-за непогоды ветераны войны не участвовали в возложении. Отменен был и запланированный на этот день митинг.

Несмотря на проливной дождь отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, депутаты Парламента, члены правительства, представители столичной Администрации, военные, горожане.

Одновременно с возложением по улицам столицы прошли участники акции «Бессмертный полк». Они несли портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Состоялось и торжественное прохождение парадных расчетов по набережной у памятника Неизвестному солдату. В нем приняли участие военнослужащие Минобороны Абхазии, Погранотряда СГБ, МЧС, МВД и Государственной миграционной службы, а также два парадных расчета 7-ой российской военной базы и Погрануправления ФСБ РФ. Принимал парад министр обороны, Герой Абхазии Владимир Ануа.

По доброй традиции рядом с памятником Неизвестному солдату развернули «полевую кухню», где все желающие могли попробовать настоящую солдатскую кашу и выпить фронтовые сто грамм за Победу.

Празднования Дня Победы 9 мая прошли во всех городах и районах Абхазии.

Сегодня в Абхазии проживает 30 ветеранов.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 55.5 тысяч наших соотечественников. 22 из них удостоены высокого звания – Героя Советского Союза.