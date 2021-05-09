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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ 76-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Воскресенье, 09 мая 2021 14:50
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В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ 76-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии торжественно отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Несмотря на проливной дождь отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия,  посол Российской Федерации в Абхазии Алексей  Двинянин,  депутаты Парламента, члены правительства,  представители столичной Администрации, военные, горожане.

Из-за непогоды ветераны войны не участвовали в возложении. Отменен был и запланированный на этот день митинг.

Одновременно с возложением по улицам столицы прошли участники акции «Бессмертный полк». Они несли портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Состоялось и торжественное прохождение парадных расчетов по набережной у памятника Неизвестному солдату. В нем приняли участие военнослужащие Минобороны Абхазии, Погранотряда СГБ, МЧС, МВД и Государственной миграционной службы, а также два парадных расчета 7-ой российской военной базы и Погрануправления ФСБ РФ. Принимал парад министр обороны, Герой Абхазии Владимир Ануа.

По доброй традиции рядом с памятником Неизвестному солдату развернули «полевую кухню», где все желающие могли попробовать настоящую солдатскую кашу и выпить фронтовые сто грамм за Победу.
Празднования Дня Победы 9 мая прошли во всех городах и районах Абхазии.

Сегодня в Абхазии проживает 30  ветеранов.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 55.5 тысяч наших соотечественников. 22 из них удостоены высокого звания – Героя Советского Союза.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 мая 2021 15:42

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