ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ
Новости Воскресенье, 09 мая 2021 15:24
Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. В преддверии празднования 76-ой годовщины Великой Победы члены Кабинета Министров, представители ведомств республики посетили ветеранов, участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., которым преподнесли памятные подарки и праздничные открытки, а также единовременные выплаты в размере 30 тыс рублей каждому.
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