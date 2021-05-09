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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И МИХАИЛ МИШУСТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Воскресенье, 09 мая 2021 15:35
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И МИХАИЛ МИШУСТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительный адрес Премьер-министру Республики Абхазия Александру Анквабу по случаю 76-летия Великой Победы: 

«Уважаемый Александр Золотинскович, примите искренние поздравления по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день мы вспоминаем великий подвиг старших поколений, которые в схватке с фашизмом защитили свободу и независимость Родины, право народов на мирную и счастливую жизнь.

Убежден, что традиции дружбы и взаимовыручки, выкованные в годы военных испытаний, будут и впредь составлять прочную основу отношений союзничества и стратегического партнерства, объединяющих Россию и Абхазию.

Прошу Вас, уважаемый Александр Золотинскович, передать всем абхазским ветеранам искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья и долголетия.»

В свою очередь Александр Анкваб также направил Михаилу Мишустину поздравление с Днём Великой Победы:

«Уважаемый Михаил Владимирович, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день для всех - от самых молодых наших с Вами соотечественников и до тех, кто был участником и свидетелем страшных для всего человечества событий - олицетворяет великий подвиг народов Советского Союза.

Являя беспримерное мужество, героизм и достоинство, отцы и матери, братья и сестры, труженики тыла, дети войны добыли Победу над нацизмом, спасли будущее для грядущих поколений.

Боль неисчислимых тяжелых потерь до сих пор отдается в наших сердцах. Но мы по праву гордимся и бережно храним память о героях и нашу общую историю, кто бы ни пытался ее переписать, сфальсифицировать, умалить основной вклад советского народа в разгром фашизма.

9 мая наш общий, выстраданный праздник на все времена.

С днем Великой Победы Вас, уважаемый Михаил Владимирович! Мира, благополучия и процветания народам Российской Федерации».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 мая 2021 15:43

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