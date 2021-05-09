ВЫЯВИЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме, в результате проверки торгового объекта была обнаружена мебель на общую стоимость 150 000 рублей, ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия. В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в столице было выявлено автотранспортное средство, зарегистрированное на территории иностранного государства, ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия и помещенное под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка города Гал, в результате проверки торговых рядов были обнаружены и изъяты промтовары на общую стоимость 108 000 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме, в результате проверки торгового объекта было обнаружено швейное оборудование на общую стоимость 400 000 рублей, ввезенное ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства.

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.