ВЫЯВИЛИ КОНТРАБАНДУ
Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме, в результате проверки торгового объекта была обнаружена мебель на общую стоимость 150 000 рублей, ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.
В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в столице было выявлено автотранспортное средство, зарегистрированное на территории иностранного государства, ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия и помещенное под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме, в результате проверки торгового объекта было обнаружено швейное оборудование на общую стоимость 400 000 рублей, ввезенное ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства.
По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.
Об этом сообщает сайт ГТК РА.
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