ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Гражданин Мургвлиани М. Ш. является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному прокуратурой г. Сухум в отношении последнего, а так же Анкваб Гурама Лаврентьевича 1987 г.р. и неустановленного следствием лица по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 320 через ч. 3 ст. 29 и ч. 2 ст. 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОУР ОВД по Галскому району при проведении оперативных мероприятий в г. Гал задержан разыскиваемый прокуратурой г. Сухум уроженец с. Эшера Сухумского района, житель г. Сухум Мургвлиани Муза Шаликович 1987 г.р..

Преступление имело место 7 марта 2021 года, когда примерно в 03:30 в Сухуме, в районе дома №4 по улице Аргун.

Анкваб Г.Л., Мургвлиани М.Ш. и неустановленное следствием лицо, вооруженные незаконно приобретенным, хранимым и носимым взрывным устройством – реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, действуя умышленно, достоверно зная, что в здании первого отдела милиции Управления внутренних дел по городу Сухум находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей, произвели выстрел в это здание, однако, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия.

В ходе обследования территории происшествия были обнаружены предохранительное кольцо и стреляный кожух гранатомёта РПГ-26, детонирующая часть, основной отсек с разрывным снарядом и хвостовая часть снаряда.

Подозреваемые по данному уголовному делу 13.04.2021 года были объявлены в розыск.

Задержанный гражданин Мургвлиани М. Ш., скрывающийся по настоящее время от следствия и суда, водворен в ИВС.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Анкваб Г. Л. продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.