ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО
Сухум. 9 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОУР ОВД по Галскому району при проведении оперативных мероприятий в г. Гал задержан разыскиваемый прокуратурой г. Сухум уроженец с. Эшера Сухумского района, житель г. Сухум Мургвлиани Муза Шаликович 1987 г.р..
Гражданин Мургвлиани М. Ш. является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному прокуратурой г. Сухум в отношении последнего, а так же Анкваб Гурама Лаврентьевича 1987 г.р. и неустановленного следствием лица по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 320 через ч. 3 ст. 29 и ч. 2 ст. 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.
Преступление имело место 7 марта 2021 года, когда примерно в 03:30 в Сухуме, в районе дома №4 по улице Аргун.
Анкваб Г.Л., Мургвлиани М.Ш. и неустановленное следствием лицо, вооруженные незаконно приобретенным, хранимым и носимым взрывным устройством – реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, действуя умышленно, достоверно зная, что в здании первого отдела милиции Управления внутренних дел по городу Сухум находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей, произвели выстрел в это здание, однако, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия.
В ходе обследования территории происшествия были обнаружены предохранительное кольцо и стреляный кожух гранатомёта РПГ-26, детонирующая часть, основной отсек с разрывным снарядом и хвостовая часть снаряда.
Подозреваемые по данному уголовному делу 13.04.2021 года были объявлены в розыск.
Задержанный гражданин Мургвлиани М. Ш., скрывающийся по настоящее время от следствия и суда, водворен в ИВС.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Анкваб Г. Л. продолжаются.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.