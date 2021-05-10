В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ III ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «VISIT APSNY»

Основная тема форума: «Туризм как импульс развития сельского и фермерского хозяйства».

Сухум. 10 мая 2021. Абхазия-Информ. 11 мая, в Гагре, в отеле «Amza Park-hotel» состоится III деловой форум «VISIT APSNY». Организатор этого мероприятия – Некоммерческое партнерство «Абхазский Союз Туризма».

Кроме этого, участники «VISIT APSNY» обсудят одну из ведущих тем «Гостеприимство как фактор развития туристической отрасли».

В качестве почетных гостей и спикеров на открытие делового форума приглашены представители Министерства туризма, Министерства сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты, туриндустрии Абхазии, а также гости и эксперты из России.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в форуме.

Начало регистрации участников в 9:30 в отеле «Amza Park-hotel».