ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Президент поблагодарил Тамаза Цахнакия за проделанную работу и наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

«Руководством принято решение наградить Вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. На этом жизнь не заканчивается. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с Вами в другом качестве. Спасибо Вам за Ваш труд в непростое для нас всех время», а – сказал глава государства.



«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм, вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 наградить Цахнакия Тамаза Мурмановича орденом «Ахьдз-Апша» III степени», – говорится в Указе Президента.

Тамаз Цахнакия поблагодарил Президента за оказанную честь и за оценку проделанной работы.

«Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под Вашим руководством. Я уверен, что работа будет продолжена и все у нас будет хорошо», – сказал Цахнакия.

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Бутба Эдуард Валерьянович родился 16 мая 1974 года в г. Очамчира Абхазской АССР.

С 5 февраля по 15 мая 1991 г. – санитар Очамчирской центральной районной больницы.

В 1994-1996 гг. – препаратор кафедры оперативной хирургии ММА им. И. М. Сеченова.

В 1991-1998 гг. обучался в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова (ММА им. И. М. Сеченова), присуждена квалификация врача по специальности «лечебное дело».

В 1998-1999 гг. проходил клиническую интернатуру по специальности «травматология-ортопедия» на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА им. И. М. Сеченова.

В 1999-2001 гг. проходил клиническую ординатуру по специальности «травматология-ортопедия» на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА им. И. М. Сеченова.

В 2001 г. прошел сертификационные курсы по травматологии, ортопедии и нейрохирургии на базе ММА им. И. М. Сеченова.

В 2005 г. прошел интенсивный курс по пластической и реконструктивной хирургии и косметологии на базе РНЦХ под руководством академика Н. О. Миланова.

В 2006 г. прошел курсы по повышению квалификации на базе ГОУ ДПО «Российская медицинская академия постдипломного образования Россздрава» по гериатрии.

В 2007-2011 гг. обучался в Государственном образовательном учреждении профессионального образования «Государственный университет управления», присуждена квалификация менеджера по специальности «менеджмент организации».

В 2012 г. прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПР РНИМУ им. Н. Н. Пирогова Минздрава России по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2014 г. прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФНБА России» по программе «гериатрия».

В 2001-2014 гг. – врач травматолог-ортопед в ГУЗ «Городская клиническая больница №67», г. Москва.

В 2014-2015 гг. – заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр», г. Москва.

С 14 февраля по 21 апреля 2015 г. – руководитель контрактной службы ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Москва.

С 2016 г. по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. работал в военном госпитале в городе Гудаута.

Женат, отец двоих детей.