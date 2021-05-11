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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новости Вторник, 11 мая 2021 19:34
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении Тамаза Мурмановича Цахнакия от должности министра здравоохранения  согласно поданному заявлению.

Этим же указом глава государства назначил министром здравоохранения Эдуарда Валерьяновича Бутба.

Президент поблагодарил  Тамаза Цахнакия за проделанную работу и наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
«Руководством принято решение наградить Вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. На этом жизнь не заканчивается.  Если сочтете нужным, мы продолжим работу с Вами в другом качестве. Спасибо Вам за Ваш труд в непростое для нас всех время», а – сказал глава государства.

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм, вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 наградить Цахнакия   Тамаза Мурмановича орденом «Ахьдз-Апша» III степени», – говорится в Указе Президента. 

Тамаз Цахнакия поблагодарил Президента за оказанную честь и за оценку проделанной работы.

«Спасибо за высокую оценку моего скромного труда.   Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под Вашим руководством. Я уверен, что работа будет продолжена и все у нас будет хорошо», – сказал Цахнакия.

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Бутба Эдуард Валерьянович родился 16 мая 1974 года в г. Очамчира Абхазской АССР.

С 5 февраля по 15 мая 1991 г. – санитар Очамчирской центральной районной больницы.

В 1994-1996 гг. – препаратор кафедры оперативной хирургии ММА им. И. М. Сеченова.

В 1991-1998 гг. обучался в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова (ММА им. И. М. Сеченова), присуждена квалификация врача по специальности «лечебное дело».

В 1998-1999 гг. проходил клиническую интернатуру по специальности «травматология-ортопедия» на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА им. И. М. Сеченова.

В 1999-2001 гг. проходил клиническую ординатуру по специальности «травматология-ортопедия» на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА им. И. М. Сеченова.

В 2001 г. прошел сертификационные курсы по травматологии, ортопедии и нейрохирургии на базе ММА им. И. М. Сеченова.

В 2005 г. прошел интенсивный курс по пластической и реконструктивной хирургии и косметологии на базе РНЦХ под руководством академика Н. О. Миланова.

В 2006 г. прошел курсы по повышению квалификации на базе ГОУ ДПО «Российская медицинская академия постдипломного образования Россздрава» по гериатрии.

В 2007-2011 гг. обучался в Государственном образовательном учреждении профессионального образования «Государственный университет управления», присуждена квалификация менеджера по специальности «менеджмент организации».

В 2012 г. прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПР РНИМУ им. Н. Н. Пирогова Минздрава России по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2014 г. прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФНБА России» по программе «гериатрия».

В 2001-2014 гг. – врач травматолог-ортопед в ГУЗ «Городская клиническая больница №67», г. Москва.

В 2014-2015 гг. – заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр», г. Москва.

С 14 февраля по 21 апреля 2015 г. – руководитель контрактной службы ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,       г. Москва.

С 2016 г. по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. работал в военном госпитале в городе Гудаута.

Женат, отец двоих детей.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 11 мая 2021 19:41

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