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Абхазия Информ

ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Новости Вторник, 11 мая 2021 19:42
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ДЖАНСУХ НАНБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания   подписал Указ о заместителе руководителя Администрации Президента Республики Абхазия. 

«Освободить Джансуха Эдуардовича Нанба от  должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Абхазия в связи с переводом на другую работу. 

Следующим Указом Глава государства назначил министром по налогам и сборам Республики Абхазия Джансуха Эдуардовича Нанба.

Нанба Джансух Эдуардович родился 6 декабря 1983 года в г. Сухум, Республика Абхазия.

В 1990 году пошел в СШ №10 г. Сухум и в 2000 году окончил СШ №14 г. Сухум.

В 2000 году поступил и в 2005 году окончил с отличием экономический факультет Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «мировая экономика» с квалификацией экономист.

В 2002 году поступил и в 2006 году окончил факультет романо-германской филологии Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский)».

В 2005 году поступил и в 2006 году окончил юридический факультет Института повышения квалификации и переподготовки кадров в г. Краснодар по специальности «юриспруденция».

В 2007 году поступил и в 2008 году окончил Шиллерский международный университет (Schiller International University) в г. Лондон, Великобритания, присвоена степень MBA (Мастер бизнес администрирования) по специальности «международный бизнес».

В 2005 году поступил и в 2009 году окончил аспирантуру Кубанского государственного университета в г. Краснодар по специальности «мировая экономика», присвоена ученая степень кандидата экономических наук.

01.08.2005 - 31.01. 2006 г. – специалист отдела развития сети обслуживания платежных систем в Департаменте розничного бизнеса ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.

01.02.2006 –30. 12.2007 г. – ведущий специалист Центра ипотечного кредитования ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.

01.04.2008 – 28.02.2009 г. – специалист отдела кредитования и обслуживания государственных учреждений ЗАО «Райффайзенбанк», г. Краснодар

01.03.2009 – 01.11.2009 г. – ведущий специалист отдела по работе с автосалонами, Московская дирекция. ООО Страховая компания «Цюрих», г. Москв.;

01.02.2010 – 01.04.2010 г. – референт сектора по работе с территориально-административными делениями. Администрация Президента Республики Абхазия, г. Сухум.

01.04.2010 – 01.03.2011 г. – начальник отдела внешнеэкономических связей. Министерство экономики Республики Абхазия, г. Сухум.

01.09.2010 – по настоящее время – старший преподаватель, доцент кафедры финансы и кредит. Абхазский государственный университет, г. Сухум.

01.03.2011 – по 26.10.2014 г. – заместитель коммерческого директора ООО СП «А-Мобайл», г. Сухум.

27.10.2014 – по 20.01.2015 г. – заместитель министра экономики Республики Абхазия.

20.01.2015 – 30.04.2018 – заместитель министра финансов – начальник Управления казначейства Республики Абхазия.

30.04.2018 – 30.04.2020 – вице-премьер, министр финансов

С 12.05.2020 – заместителем руководителя Администрации президента.

Женат, четверо детей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 11 мая 2021 19:57

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