ШАБАТ ГОЛАНДЗИЯ ВНОВЬ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

Первый диагноз – «Киста головного мозга», мальчику был установлен в его первые недели жизни. И снова больницы, лечение, после чего был установлен новый диагноз, прозвучавший как приговор – ДЦП.

Родился Шабат недоношенным, после рождения он две недели пролежал в больнице под наблюдением врачей.

Многие наверняка слышали о пятилетнем Шабате Голандзия с диагнозом ДЦП.

В 2019 году родители впервые обратились в наш Фонд за помощью. На оплату его первого курса лечения в Институте Медицинских технологий Москвы и тогда мы все вместе собрали 199 тыс. 430 рублей.

Мальчик успешно прошел курс лечения, были выполнены все необходимые процедуры, после чего ребенок перестал опираться на носочки и встал на полную стопу, но начать самостоятельно ходить так и не смог.

Для закрепления результатов, полученных в ходе пройденных курсов лечения и чтобы Шабат смог самостоятельно сделать шаги, ему необходимо пройти очередной курс реабилитации в восстановительном зале «Дар».

По словам методиста-реабилитолога восстановительного зала «Дар» - Аляса Демердж-ипа, во время реабилитации будут развивать моторные и двигательные функции ребенка; корректировать его тело в пространстве с учетом анатомических позиций и норм.

Благодаря всем этим процедурам Шабат сможет на шаг приблизиться к счастливому здоровому будущему и начать ходить.

Стоимость годовой реабилитации – 121 тыс. 910 рублей.

Но данная сумма является неподъемной для семьи Голандзия. Так как у семьи нет возможности самостоятельно лечить ребенка, они обращаются ко всем с просьбой помочь.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Голандзия. Лишь объединив усилия, мы все вместе сможем сделать так, чтоб Шабат смог самостоятельно стоять, ходить и бегать.

Мы призываем каждого принять участие в спасении жизни малыша.

Любая сумма пожертвования на указанные ниже реквизиты и репосты этого поста подарят Шабату надежду на здоровое будущее!

Спешите творить добро!

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил»; и

«Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в

трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

➡️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» А. Сабуа.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com,

либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.