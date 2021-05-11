ШАБАТ ГОЛАНДЗИЯ ВНОВЬ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
Многие наверняка слышали о пятилетнем Шабате Голандзия с диагнозом ДЦП.
Родился Шабат недоношенным, после рождения он две недели пролежал в больнице под наблюдением врачей.
Первый диагноз – «Киста головного мозга», мальчику был установлен в его первые недели жизни. И снова больницы, лечение, после чего был установлен новый диагноз, прозвучавший как приговор – ДЦП.
В 2019 году родители впервые обратились в наш Фонд за помощью. На оплату его первого курса лечения в Институте Медицинских технологий Москвы и тогда мы все вместе собрали 199 тыс. 430 рублей.
Мальчик успешно прошел курс лечения, были выполнены все необходимые процедуры, после чего ребенок перестал опираться на носочки и встал на полную стопу, но начать самостоятельно ходить так и не смог.
Для закрепления результатов, полученных в ходе пройденных курсов лечения и чтобы Шабат смог самостоятельно сделать шаги, ему необходимо пройти очередной курс реабилитации в восстановительном зале «Дар».
По словам методиста-реабилитолога восстановительного зала «Дар» - Аляса Демердж-ипа, во время реабилитации будут развивать моторные и двигательные функции ребенка; корректировать его тело в пространстве с учетом анатомических позиций и норм.
Благодаря всем этим процедурам Шабат сможет на шаг приблизиться к счастливому здоровому будущему и начать ходить.
Стоимость годовой реабилитации – 121 тыс. 910 рублей.
Но данная сумма является неподъемной для семьи Голандзия. Так как у семьи нет возможности самостоятельно лечить ребенка, они обращаются ко всем с просьбой помочь.
Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Голандзия. Лишь объединив усилия, мы все вместе сможем сделать так, чтоб Шабат смог самостоятельно стоять, ходить и бегать.
Мы призываем каждого принять участие в спасении жизни малыша.
Любая сумма пожертвования на указанные ниже реквизиты и репосты этого поста подарят Шабату надежду на здоровое будущее!
Спешите творить добро!
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил»; и
«Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:
«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в
трёх валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
➡️5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» А. Сабуа.
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:
NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com,
либо по тел. Фонда:
+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.