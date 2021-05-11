12 МАЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.­ Сухум сообщает, что 12 мая, в связи с прорывом водовода по ул. Лакоба – Инал-ипа, с 00:00 до 18:00 бу­дет прекращена подача питьевой воды в ра­йонах города – в Старом посёлке, по ул. Адыгейская, в центральная и наг­орная части города и ВИЭМе.

МУП «Водоканал» приносит горожанам свои извине­ния за временные неу­добства.