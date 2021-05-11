12 МАЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Новости Вторник, 11 мая 2021 21:17
Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает, что 12 мая, в связи с прорывом водовода по ул. Лакоба – Инал-ипа, с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города – в Старом посёлке, по ул. Адыгейская, в центральная и нагорная части города и ВИЭМе.
МУП «Водоканал» приносит горожанам свои извинения за временные неудобства.
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